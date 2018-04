330 43

Vodafone one incluye desde hoy los servicios de hogar inteligente v-home

27/04/2018 - 11:28

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

VODAFONE (VOD.LO )One añade desde este viernes al 'todo en uno' de fibra, móvil y televisión los servicios de hogar inteligente V-Home.

Vodafone se convierte en la primera operadora del mercado español y de los países donde opera el Grupo Vodafone en comercializar este tipo de servicios, según informó la operadora.

Todos los clientes de Vodafone One Fibra 1Gbps y 300Mb, nuevos y actuales, tienen incluido en su paquete la suscripción mensual al servicio V-Home (7 euros al mes). Los clientes de Vodafone One Fibra 120Mb también se benefician de dicha suscripción de regalo durante un año. Los clientes de One Fibra 50Mb pueden disfrutar del servicio V-Home por 7 euros al mes.

Al igual que el resto de servicios V by Vodafone, V-Home está disponible también para clientes de otros operadores que tengan una conexión a Internet, fibra o DSL en su hogar.

Los nuevos servicios y productos 'V-Home by Vodafone', presentados en el último Mobile World Congress, son fruto de la alianza en exclusiva de Vodafone con Samsung y permiten a los clientes controlar, desde el 'smartphone', los dispositivos inteligentes de su hogar compatibles con el ecosistema SmartThings de Samsung y V by Vodafone.

Safety Starter Kit, el kit principal de V-Home, es un sistema de monitorización del hogar que incluye servicios diseñados por Vodafone, para que los usuarios puedan fácilmente conocer, en tiempo real, lo que ocurre en su hogar y recibir alertas. Safety Starter Kit está formado por un dispositivo similar a un router que se convierte en el centro de inteligencia del hogar, una cámara de vídeo, un sensor multifunción y una sirena.

