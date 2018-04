Montoro reitera ante Albert Rivera que pudo haber falseamiento de facturas en el 1-O

El ministro de Hacienda y Función Publica, Cristóbal Montoro, durante una intervención en el Congreso. // EFE

Admite la posibilidad de un funcionario conchabado con un proveedor del 'procés'

El ministro Cristóbal Montoro volvió a admitir ayer ante la cámara baja que pudo haber falseamiento de facturas en la financiación del 1-O, de parte de algún "funcionario conchabado con algún proveedor de la causa independentista". Así saldaba el titular de Hacienda la presión de Albert Rivera, dispuesto a convertir una parte de su turno en el debate a las enmiendas a la totalidad en una interpelación contra Montoro por la gestión de la intervención de la administración catalana.

Al hilo de la entrevista publicada por El Mundo el 16 de abril, y en la que el dirigente popular suscribe lo mismo, Montoro explicó ayer que si el Gobierno de Mariano Rajoy no hubiera intervenido en su momento las cuentas, los dirigentes independentistas catalanes habrían tenido millones de euros, y ahora no los tienen, remarcó.

"Claro que puede haber imperfecciones", sustanció el ministro, "¿o es que somos todos perfectos?", preguntó con retórica. Así que, continúo, con esta actuación se ha conseguido que "el señor Puigdemont tenga todos los motivos para estar preocupado con el señor Montoro". "Nuestro gobierno -insistió para sortear las críticas-, desea la normalidad en Cataluña, coser y no tensar, sobre todo la convivencia y pluralidad de nuestra democracia".

Además, Montoro solicitó a Rivera que no confunda a nadie más y no dé pie a quien no hay que dárselo. Cataluña -mantuvo- no es independentista por la actuación del Gobierno de España. Y después de eso viene la actuación de la justicia y de la policía, esbozó.

Pero la respuesta de Montoro apenas convenció al líder de Ciudadanos, que en su turno de réplica volvió a recriminar al titular de Hacienda que dijo que no se había gastado ni un euro para el referéndum separatista. Y por cierto -reprochó de nuevo a Montoro- "cuando ustedes hablan de principios, ¡menudo día que han ido a elegir después del bochorno de ayer viendo cómo guardan vídeos de su compañero!", dejó dicho desde el estrado a propósito de las imágenes guardadas que provocaron el miércoles la caída y dimisión de Cristina Cifuentes.

Y en cuanto a la bajada de impuestos de la que presume -siguió con la batería de inconveniencias-, "la mayor que han hecho ustedes es la de la amnistía a Bárcenas, Rato o Pujol". "Ustedes -afirmó apoyándose en los informaciones publicadas- han pagado los viajes de los observadores. Y sí -remató su exposición-, nosotros apoyamos la intervención de las cuentas públicas. Fuimos nosotros, porque el PSOE no apoyó la resolución", señaló.

PUBLICIDAD