Economía.- (AMP) La CNMV estudia una reforma de sus tasas para ajustarlas al coste de los servicios

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha afirmado que el supervisor se encuentra trabajando en una reforma de sus tasas para que guarden relación con el coste del servicio.

"Estamos trabajando en una propuesta de reforma de nuestras tasas, cuyo producto, conceptualmente, debe guardar relación con el coste del servicio", ha señalado Albella durante su intervención en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.

Según ha explicado, en 2017 los gastos de la CNMV se situaron en 42,7 millones de euros --de los que 30 millones de euros correspondieron a personal--, un 3,6% más que el ejercicio anterior, y fueron financiados exclusivamente con sus tasas.

Estas tasas han generado durante los últimos años un "excedente" que "en su mayor parte viene siendo ingresado en el Tesoro", ha apuntado Albella, que ha explicado que en 2017 fue significativo "debido en parte al tiempo que requieren los procesos de incorporación de nuevo personal".

De cara a 2018, se prevé un volumen de gastos de 50,9 millones de euros, frente a los 46 millones de euros previstos para el pasado año, como recogen los Presupuestos Generales del Estado que se encuentran en debate en el Congreso.

Por otra parte, Albella ha animado a las empresas pequeñas y medianas a comenzar a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), que "ha perdido cierto gas" después de empezar "con cierta fuerza" y verse salpicado por el escándalo de Gowex. "Animamos absolutamente a las empresas pequeñas y medianas a optar por el MAB pensando incluso en el futuro de que pueden acabar en el primer mercado", ha dicho.

En relación con las sicav, Albella ha manifestado su deseo de que se despeje la incertidumbre de su regulación y ha señalado que las 2.700 sociedades de este tipo en España representan un sector que "da trabajo a mucha gente" y que aporta un 'know how' que de otra forma no se tendría. "Las sicavs, analizadas con cierta atención, no representan un privilegio", ha añadido.

