La población española que no usa internet ni 'smartphone' se reduce a un 14,8%

26/04/2018 - 17:15

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

España tiene un 14,8% de población 'desconectada', entendida ésta como el conjunto de ciudadanos que no usan ni Internet (ni fijo ni móvil) ni 'smartphone'.

Este 14,8% engloba a 5,79 millones de personas, y se ha reducido casi 10 puntos en dos años. En 2015, la población 'desconectada' en España incluía a 9,53 millones, un 24,3% de los residentes en el país.

Así lo refleja la última oleada de 'Las TIC en los hogares', del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (Ontsi), que en este estudio correspondiente al último trimestre de 2017 ha empezado a cuantificar la 'población desconectada' en España.

El porcentaje de los individuos que no usan Internet desciende en 8,4 puntos porcentuales. Entre los que quedan sin usar dicha herramienta, la causa fundamentalmente es por incapacidad, siendo la primera razón para no utilizarlo el no saber usarlo (razón que hace dos años ocupaba el tercer lugar).

En cuanto al 'smartphone', los no usuarios registran un descenso de 14,5 puntos. Esto se puede observar analizando las declaraciones de posesión de equipamiento. Así, se observa cómo la penetración del 'smartphone' entre la población conectada sube algo más de nueve puntos, pasando del 80,3% en el tercer trimestre del 2015 al 89,5% del mismo trimestre de 2017.

En cuanto a la presencia del resto de dispositivos, entre población conectada y desconectada no se aprecian cambios significativos respecto a las diferencias señaladas hace dos años.

Según el estudio, el perfil sociodemográfico se ha mantenido estable durante estos dos años. No obstante, destaca un aumento del peso del intervalo de edad de 65 o más años entre la población desconectada. Perfilando este grupo, además de por la incidencia de los mayores intervalos de edad, se caracteriza por los siguientes rasgos, una formación académica escasa o nula, dedicada al cuidado del hogar o jubilada, en hogares de uno o dos miembros y con un ligera tendencia al género femenino.

PAQUETES MÚLTIPLES

En cuanto a los servicios TIC analizados en los hogares españoles, el servicio de telefonía móvil está presente en un 98,4% de los mismos, seguidos de los servicios de telefonía fija, presentes en un 86,7%, Internet (79,9%) y la TV de pago (40,2%). Casi cuatro de cada cinco hogares optan por contratar entre tres y cuatro de estos servicios (39,5% y 37,5% respectivamente).

La contratación de múltiples servicios se realiza mayoritariamente (un 77,9% de los hogares) en forma paquete, siendo los paquetes de telefonía fija + Internet + móvil y los paquetes de telefonía fija + Internet + móvil + televisión de pago (con un 50,0% y un 35,0%, respectivamente) los más frecuentemente contratados. Mayoritariamente se empaquetan servicios por precio (75,7%) y por comodidad (38,2%).

Dos de cada cinco (un 40,2%) de los hogares entrevistados en el tercer trimestre del año 2017 declara tener televisión de pago, este dato aumenta ligeramente frente al del tercer trimestre de 2016, donde la penetración era de un 39,1%. El acceso a este servicio es mayoritariamente (56,2%) vía fibra.

De forma paralela se ve como la suscripción a contenidos audiovisuales por Internet continua creciendo, llegando al 8,4% de los hogares españoles (frente al 5,3% del mismo periodo del año anterior).

De entre los hogares que optan por alguno de estos servicios (un 42,2%), se puede observar como entre el colectivo de aquellos que contratan la TV de pago, una gran parte (un 84,3%) escoge tan sólo ese servicio y un 15,7% se decanta por contratar ambos. En el caso de la suscripción a contenidos, un 75,0% de los suscriptores de servicio contrata también la televisión de pago.

GASTO

En el cuarto y último trimestre del año 2017 el gasto total nacional en servicios TIC sube desde los 3.047 millones registrados en el tercer trimestre hasta los 3.135 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,9% trimestral.

Esta cifra se descompone de la siguiente manera, un 41,5% (1.303 millones de euros) del total es gasto en móvil, que supone una bajada de un 0,7% frente al gasto del trimestre anterior, en cambio el gasto en Internet y telefonía fija suben ambos a un 23,5% (lo que equivale a 737 y 738 millones de euros respectivamente). Por último, la televisión de pago supone el 11,4% restante del total, es decir, 358 millones de euros.

El gasto medio por hogar asciende por tercera vez consecutiva hasta alcanzar los 68,9 euros, de los cuales 12 euros son en concepto de IVA. Esta cifra supone un incremento de 2 euros frente a la cantidad registrada en el periodo anterior (66,9 euros por hogar).

