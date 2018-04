Casi el 40% del salario de los españoles se destina al pago de impuestos y a la Seguridad Social

En función de los ingresos medios la presión fiscal incluyendo indirectos supera ampliamente el 50% de nuestros ingresos, es decir ademas del IRPF, IVA en TODO lo que compramos, añadidos como hidrocarburos, IBI, tasas, circulación etc. si echamos cálculos nos quedaríamos asustados de la fiscalidad que soportamos en España y lo grave es que mientras que las retenciones procedentes de rentas de trabajo son progresivas el resto de la fiscalidad es genérica lo que lleva a soportar cargas fiscales elevadas a rentas bajas. Pero mas grave es aun que las contraprestaciones a estos impuestos son pésimas en lo referido a servicios básicos, sanidad, educación etc. No puede ser que un Estado gaste mas de la mitad de los ingresos obtenidos unidamente en su funcionamiento, no es efectivo, no es eficiente y no es soportable.