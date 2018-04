Draghi, presidente del BCE, reconoce que el crecimiento económico se está moderando

Mi pensamiento: si los yankis han sido los que más colaboraron a fastidiar el sistema con sus subprime y lo solucionaron con 3 Qes de 4 billones de dolares, más los incentivos fiscales, aranceles, bajada de impuestos a empresas repatriación de beneficies, etcétera, pues no queda más remedio que darles caña y hacer lo mismo. Ellos han salido y muy bien salido, dejando la deuda que han generado para sus bisnietos (pero es el camino que han elegido). Pues a Europa le toca hacer los mismo y con el mismo ímpetu que lo hicieron y lo están haciendo los yankis, si no es así nuestras generaciones futuras pagaran el actuar de los yankis lanzando dinero a los cuatro puntos cardinales y sin haber echo lo que debieran los dirigentes que podían haberlo echo en Europa.



Si no lo hacemos así, nos pasará como las subprime, pagarán todas nuestras generaciones futuras la barra libre de EEUU.



Resumen: barra libre para todos, ya se pagará o no se pagará la deuda que se tenga que generar, pero aún nos falta mucho que emitir (hemos emitido algo), pero falta mucho para hacer lo que hicieron los yankis para arreglar su casa (nación). Iba a poner dos dichos para que quedara más claro el tema, pero no quiero decir nada de o....o la ....al río (primer dicho) y o todos.....o todos cristianos (segundo dicho).



Aurevoir