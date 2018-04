330 43

PDeCAT afea a Montoro que sus Presupuestos ni cumplen con el déficit ni con la inversión prometida en Cataluña

25/04/2018 - 21:38

Nueva Canarias vuelve a ver una "oportunidad" para "influir, con modestia" en las cuentas de nuevo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El PDeCAT ha afeado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que sus Presupuestos ni cumplen con los objetivos de déficit previstos ni tampoco con la inversión prometida para Cataluña, ya que ha argumentado que todas las presupuestadas ya lo hacían en proyectos anteriores.

Por ello, su portavoz presupuestario, Ferrán Bel, ha acusado al ministro de "abdicar de sus obligaciones", pues el cumplimiento del déficit por parte del Estado, tanto el año pasado como este, se debe a los resultados obtenidos por las corporaciones locales y autonómicas, y no la Administración Central ni la Seguridad Social.

Para este año, tal y como ha recordado en el Congreso durante el debate de totalidad de las cuentas para 2018, la AIReF pronostica una desviación del objetivo en la Administración Central entre un 57% y un 85%, mientras que en el caso de la Seguridad Social, esta desviación se queda en el 36%. "No puede decir que la Generalitat ha abdicado de sus obligaciones, son ustedes", ha replicado Bel al ministro, que durante su intercambio anterior había realizado esta acusación al portavoz de ERC, Joan Tardá.

Por otro lado, Bel se ha preguntado por la obra nueva incorporada en los Presupuestos en Cataluña. "Pero no este año, a lo largo de los últimos cinco", ha matizado Bel. "Explíquenselo porque los empresarios son educados y al señor Rajoy le aplauden y miran los Presupuestos y dicen, otro año no, y otro año no. Por eso en Cataluña las cosas están como están", ha justificado.

Respecto a la anunciada subida de pensiones con el IPC, el diputado se ha dirigido a la bancada 'popular' para decirles que "han hecho el ridículo": "Su enmienda a la totalidad se la han presentado los cinco diputados del PNV", ha aseverado.

MONTORO ALEGA QUE ASUMIÓ LA MITAD DEL ESFUERZO FISCAL

Montoro ha asegurado durante su turno que ése reparto del déficit se justifica en que la ley de Estabilidad no permite incluir superávit de las administraciones, pero que en todo caso la Administración Central asumió la mitad del ajuste de 2016 a 2017.

Así, ha dicho que esta administración asumió 0,6 puntos de reducción de los 1,2 puntos en los que cayó el déficit, y que la no autorización del cupo vasco y de la Comunidad Foral de Navarra suponen otras dos décimas, por lo que este esfuerzo habría alcanzado los 0,8 puntos.

LA SUBIDA DE PENSIONES "DA LA RAZÓN" A LA OPOSICIÓN

"No sé si el tractor de Aitor (en referencia a Esteban, portavoz del PNV) es amarillo, blanco o azul, pero ha pasado por encima del tractor naranja", ha ironizado, por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que cree que el Gobierno "da la razón" así a quienes han presentado su enmienda a la totalidad.

"Vemos que los Presupuestos se pueden mejorar, notablemente. Lo ha demostrado el PNV. Si se podían subir las pensiones hoy, se podían haber subido antes", ha argumentado el diputado valenciano, que también ha criticado que el Estado "se reserva" en el cuadro macroeconómico de los Presupuestos el 65% del déficit, cuando el gasto social se presta desde las autonomías.

Frente a ello, el ministro ha lamentado este 'choteo' a costa de los grupos que apoyan las cuentas, argumentando que no es que ahora haya dinero --"Lo que hay son acuerdos"--, y ha dicho a la oposición que "si creían que había margen para negociar, pues haber negociado".

"Demostramos que sabemos negociar y lo hacemos hasta el límite que podemos, comprometidos siempre con el objetivo de estabilidad presupuestaria", ha subrayado, pidiendo a Baldoví que, si tanto le gusta la subida de las pensiones, "facilite que se puedan tramitar esas enmiendas", impidiendo la devolución de las cuentas en la votación de este jueves.

EL MINISTRO, A BILDU: "NO LES GUSTA NADA"

Por su parte, la portavoz de EH-Bildu, Marian Beitilarrangoitia, ha pedido al Gobierno que "dejen de mentir y engañar a la ciudadanía", ya que cree que sus Presupuestos "son del todo inaceptable, se mire como se mire", y ha recordado el rechazo de estas cuentas manifestado por los plenos de Vitoria y Pamplona.

Montoro, sin embargo, ha lamentado que la intervención no permitiera debatir de los Presupuestos, sino que lo que proponía la diputada vasca era un "debate de modelo". "Es que no le gusta nada. No tengo respuesta para ello", ha dicho.

"AHORA ES POSIBLE LO IMPOSIBLE", DICE QUEVEDO

Por último, el que puede repetir como 'diputado 176' para sacar adelante las cuentas, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha destacado la "oportunidad" que supone "influir, con la modestia correspondiente", para "mejorar" las cuentas durante la fase de enmiendas "si se dan las condiciones adecuadas", tal y como hizo en las cuentas de 2017.

Quevedo, que en todo caso apoyará las enmiendas de devolución, como la presentada por su socio electoral, el PSOE, ha señalado también que "lo que antes era imposible", como la subida al IPC de las pensiones, o la reposición y aumento de plazas en la Administración, "ahora es posible".

En todo caso, el diputado canario ha recitado una "lista negra" con realidades que acontecen en su comunidad, como un riesgo de pobreza que afecta al 44,6% de la población, casi 17 puntos por encima de la media nacional, y una tasa de desempleo 5,5 puntos por encima. Asimismo, ha señalado que el porcentaje de familias con todos sus miembros en paro en Canarias es superior en 12 puntos.

Quizás por ello, el ministro Montoro ha reconocido que la crisis "ha perjudicado a unos lugares más que otros" y por ello ha pedido "no culpar a las políticas de gobiernos y gobiernos anteriores de las consecuencias de una crisis tan profunda y nefasta".

"Si lo superamos, podemos seguir favoreciendo la convergencia en diferentes territorios de España, salvando peculiaridades de cada uno de ellos", ha concluido, poniendo fin así a una segunda sesión de debate de totalidad de más de cinco horas.

