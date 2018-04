330 43

Presupuestos. montoro: "está muy bien para españa que el psoe siga año tras año representando a la oposición"

25/04/2018 - 17:20

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró este miércoles que "está muy bien para España que el PSOE siga año tras año representando a la oposición", como una crítica a los socialistas y reivindicando la gestión económica del actual Gobierno.

Montoro respondió así al portavoz de Economía del PSOE en el Congreso de los Diputados, Pedro Saura, en el debate a la totalidad sobre el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

En su réplica a Saura, el titular de Hacienda se dirigió en tono de mofa al diputado socialista para decirle que "es un digno representante de la oposición", y, más tarde, preguntarle "¿cómo hace política usted, en un bar, echando la tarde?". Sobre este marco, Montoro basó su intervención en contraponer la gestión del Gobierno, "que crea prosperidad y la reparte", con la realizada anteriormente por los gobiernos socialistas.

"Los gobiernos que destruyen la prosperidad son los que dan lugar a que se genere el populismo", indicó, para añadir que es "lo que hemos estado viviendo en España y el riesgo que tenemos que superar de una vez por todas en nuestro país".

Montoro, además, utilizó el hecho de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no sea diputado, para atacar a los socialistas. "Hay un líder del PSOE que no está sentado en ese escaño", señaló en ese aspecto, para añadir que "la última vez que tuve ocasión de debatir con él fue con motivo de los PGE de 2016 y ya le dije al señor Sánchez que él no iba a estar sentado en el escaño". "¿Quién acertó, quienes seguimos sentados en el Gobierno o quien no está en el escaño?", declaró.

En cuanto a la gestión del Gobierno y su contraposición con la ejercida anteriormente por los gobiernos socialistas, Montoro afirmó que "lo que diferencia cada año al año anterior es que hay más de 500.000 personas más trabajando". "¿Eso le parece poco resultado? ¿Usted quiere que haya 500.000 personas más trabajando en 2018 que en 2017? Esa es la pregunta".

En el mismo tono, Montoro aseguró no poder entender que Saura, "no diga ni una palabra sobre la subida del sueldo de los funcionarios". "Le invito a subir a la tribuna y decir que no, por qué no quiere que subamos los sueldos y mejoremos los empleos de los funcionarios. Suba y diga por qué no le parece bien que subamos las pensiones en nuestro país. Suba a comprometerse en términos de financiación autonómica, porque ahí hay nuevos recursos. Esas son las preguntas que tienen que responder".

En la misma línea, el ministro rechazó las críticas del diputados socialista al preguntarse "cómo se puede decir que un país con un crecimiento del 3,1% y en el que se están creando más de 500.000 empleos al año, cómo se puede decir que no está funcionando?".

Por último, Montoro hizo "un llamamiento a la responsabilidad" de los socialistas, y recordó que el PP gobierna en minoría parlamentaria gracias a ellos y que también votaron a favor del techo de gasto.

(SERVIMEDIA)

25-ABR-18

IPS/gja

