Economía.- El PSOE acusa al Gobierno de utilizar "el dinero de los pensionistas como mercancía electoral"

Montoro alega que el Gobierno "no puede definir el futuro de las pensiones" sin los socialistas y les invita a alcanzar un acuerdo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha acusado este miércoles al Gobierno de utilizar "el dinero de los pensionistas como mercancía electoral" al pactar con el PNV una subida de las pensiones conforme al IPC a cambio del apoyo de los nacionalistas vascos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018.

"Es un escándalo", ha denunciado el portavoz económico de los socialistas en el Congreso, Pedro Saura, durante su intervención en el Pleno en defensa de la enmienda de totalidad que su grupo ha presentado a las cuentas públicas.

"Lamentable. No había dinero en los Presupuestos para que no perdieran poder adquisitivo y ¡ah, sí hay dinero!", ha manifestado el diputado del PSOE, que ha insistido en que "las pensiones no son una mercancía". "No están en la negociación política. Son un derecho y forman parte del trabajo de toda una vida de millones de personas", ha insistido.

De esta forma se ha referido al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV, por el cual las pensiones subirán al 1,6% en 2018, en virtud de la inflación prevista para este ejercicio, y conforme al IPC en 2019. Asimismo, se retrasa cuatro años, hasta 2023, la aplicación del factor de sostenibilidad, y se aumenta hasta el 56% en 2018, y el 60% en 2019, la base reguladora de la pensión de viudedad.

En todo caso, el portavoz de Economía del PSOE ha recordado que, pese a la subida, la reforma del sistema público de pensiones de 2013 "se mantiene" y con ella, ha aseverado, "los pensionistas van a perder un 11% de poder adquisitivo".

MONTORO PIDE PROPUESTAS AL PACTO DE TOLEDO "YA"

En su réplica, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha dicho que "el criterio" del Gobierno es que las pensiones "suban de acuerdo con la evolución económica", si bien ha apelado al acuerdo que se suscriba en el Pacto de Toledo.

Asimismo, ha invitado a Saura a que se comprometa a alcanzar un acuerdo en esta materia para decidir "el futuro inmediato de las pensiones en España" y a que explique por qué se opone a la subida acordada con el PNV.

En este sentido, ha pedido al PSOE responsabilidad y que vaya "más allá" de su enmienda a la totalidad para alcanzar un acuerdo, pues cree que el Gobierno "no puede definir el futuro inmediato de las pensiones sin el PSOE". "No podemos ni debemos hacerlo. Tenemos que hacer que las pensiones sean una cuestión fuera del debate político", ha subrayado.

Así, ha pedido "dar seguridad y fiabilidad" al sistema público de pensiones y ha reclamado a los grupos que lleven medidas en la Comisión del Pacto de Toledo. "Necesitamos propuestas, pero de subida y de financiación", ha dicho, incidiendo que el Gobierno las necesita "ya".

EL ESTADO GARANTIZA LAS PENSIONES, NO LOS INGRESOS

Antes, en su defensa de los Presupuestos, el ministro ya había invitado a la Comisión del Pacto de Toledo a realizar propuestas para así acordar mejores subidas a las ya contenidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

En este sentido, ha instado a "desarrollar" y a "concretar" las aportaciones de los Presupuestos al sistema de pensiones, y ha invitado a esta Comisión "a hacer propuestos que incluso lleguen a mejorar lo que hoy contiene este proyecto".

Asimismo, ha defendido que lo que "garantiza" que las pensiones se vayan a pagar "no son los ingresos" que pueda recibir el sistema público de pensiones, sino que las pensiones "las garantiza el Estado. "Eso es lo que contiene este proyecto de Presupuestos. Estamos incrementando las pensiones para millones de pensionistas y lo está haciendo el Estado", ha aseverado durante su intervención ante el Pleno de la Cámara.

"Claro que nos debe preocupar el déficit de la Seguridad Social, pero una cosa es el planteamiento para abordar ese déficit y otra cosa es que se transmita desconfianza a los pensionistas actuales y a los futuros pensionistas", ha manifestado.

Montoro ha recordado que esta situación "ya ocurrió" y que, cuando se firmaron los Acuerdos del Pacto de Toledo de 1995 "había mucha gente y expertos que decían que las pensiones no se iban a pagar porque no iba a haber dinero suficiente".



