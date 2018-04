330 43

Economía.- Iglesias cree que el Gobierno ha aceptado subir las pensiones porque "se le ha caído la cara de vergüenza"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha manifestado este miércoles que el Gobierno ha aceptado subir las pensiones al ritmo de la inflación, tal y como le reclamaba gran parte de la oposición, "gracias a que los pensionistas salieron a la calle" y a que a algunos "se les ha caído la cara de vergüenza".

"Es claramente la demostración de que los pensionistas tenían razón y que el Gobierno se equivocó. Gracias a que los pensionistas salieron a la calle, algunos han tenido que rectificar y se les ha caído la cara de vergüenza", ha dicho en los pasillos del Congreso.

El líder de Podemos ha valorado así la subida de las pensiones que ha aceptado el Gobierno para conseguir los votos del PNV a la hora de rechazar las enmiendas a la totalidad de la oposición a sus Presupuestos y salvar así la tramitación de las cuentas.

Según este acuerdo, las pensiones subirán el 1,6% en 2018, en virtud de la inflación prevista para este ejercicio, y según el IPC en 2019. Asimismo, se retrasa cuatro años, hasta 2023, la aplicación del factor de sostenibilidad, y se aumenta hasta el 56% en 2018, y el 60% en 2019, la base reguladora de la pensión de viudedad.

"¿Por qué no podían haber hecho esto desde el principio?", se ha preguntado Iglesias, que ha recordado que "los señores del PP decían que las manifestaciones y las pancartas no servían para nada". "Pues ahora han visto que sí porque, si no fuera por eso, no habrían tenido que dar marcha atrás", ha concluido.



