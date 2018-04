330 43

Rosell (ceoe) aboga por un tipo "muy bajo" en sociedades para las empresas que menos facturen

25/04/2018 - 15:14

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, planteó este miércoles un tipo "muy bajo" de Impuesto de Sociedades para los tramos de facturaciones bajas, con el fin de desincentivar la "pecaminosa economía sumergida".

Así lo dijo Rosell durante su intervención en la Asamblea General anual que celebró hoy la organización y que inauguró el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano. El responsable de la patronal española indicó que en 2017, del total de empresas que se rigen por Sociedades, solo el 41% tenía bases imponibles positivas.

"Quizás, después de estudiarlo con detalle, deberíamos poner un tipo muy bajo para los tramos de facturaciones bajas y así desincentivas la pecaminosa economía sumergida", señaló.

Además de esta propuesta, Rosell pidió más inversión, "legislar menos y mejor", cambiar la gestión empresarial ante la revolución digital o una reforma de las Administraciones Públicas.

Aunque incidió en que la economía española "sigue sorprendiendo al alza" en cuanto a crecimiento y creación de empleo, señaló que todavía no se han recuperado todos los puestos de trabajo perdidos durante la crisis, al tiempo que instó a seguir reduciendo el déficit presupuestario.

El responsable de CEOE reclamó no tener "miedo" a las reformas, puesto que "en las empresas las hacemos continuamente sin miedos pues caso de no hacerlas el declive llega rápidamente". "No debemos caer en el optimismo exagerado pues hay muchas cosas para reformar y pueden hacerse más, pero tampoco en el pesimismo más alarmista que no conduce a ningún sitio", dijo.

Rosell relató que las "certezas" que ha dejado la crisis es que "nada es más valioso que la democracia" y "nada hay más constructivo que el respeto a la ley, nada más destructivo que la división y el sectarismo". En este sentido, consideró que las leyes pueden cambiarse pero "no saltárselas alegremente, sin control". "La seguridad institucional es un valor en sí potente aunque el inmovilismo también es un dato negativo", señaló.

Rosell valoró que la contribución de las empresas a la estabilidad ha sido "importante" y añadió que "nunca confundimos moderación con inmovilismo". Tras su discurso, el responsable de CEOE fue preguntado por los periodistas sobre estas palabras y precisó que "no es una respuesta a las críticas internas" por su posicionamiento sobre la situación en Cataluña.

Insistió en que su postura es "clara" y que está "a favor de la democracia y del respeto a las leyes", mientras que "cuando alguien se salta las leyes estoy en total desacuerdo yo y toda la organización". En esta línea, instó a "restaurar la legalidad" y "a partir de ahí, ponernos a trabajar y con el tiempo arreglar las cosas".

'BREXIT'

El responsable de CEOE también se refirió al 'Brexit' para calificarlo de "gravísimo problema, primero para los británicos y después para el resto de europeos".

Consideró que "si pudiera darse marcha atrás todos queríamos aliviados y todavía hay alguna posibilidad si prevalece la lógica frente al partidismo cortoplacista".

No obstante, pidió "preservar la integridad" del mercado interior europeo, pactar un periodo transitorio para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y determinar un futuro acuerdo comercial. "Sólo así se podrá evitar el escenario de un abismo reglamentario", dijo.

(SERVIMEDIA)

25-ABR-18

MMR/gja

PUBLICIDAD