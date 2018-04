330 43

Economía/PGE.- El PSOE dice que el discurso de Montoro produce "sonrojo" por la "falta de credibilidad" del Gobierno

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, considera que la defensa de los Presupuestos Generales que ha hecho este miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, provoca "auténtico sonrojo" porque muestra "falta de credibilidad".

En declaraciones en el Congreso tras el arranque del debate de totalidad de los Presupuestos de 2018, la portavoz del PSOE ha cuestionado que el ministro Montoro presuma de la "credibilidad" de sus cuentas cuando, a su juicio, el Gobierno "no tiene ninguna credibilidad". "Es una falta de respeto a los ciudadanos", sostiene.

Para el PSOE, la economía española no crece por las políticas del Gobierno sino por el esfuerzo de las clases medias y trabajadoras, el apoyo internacional y las políticas monetarias europeas. Tampoco se cree que el Gobierno hable de repartir el gasto social está por debajo del que se estila en la Unión Europea. "Es ofensivo", apunta.

Robles ha vuelto a criticar además la vigente reforma laboral de 2012 y ha acusado al Gobierno de tratar de reducir el déficit a costa de las clases medias y trabajadoras.

"No pueden continuar ni un día más con este déficit de credibilidad, esquilmando a las clases medidas y a los trabajadores --ha resumido--. No tienen ninguna credibilidad y no la tienen porque hoy se ha visto (por la dimisión de Cristina Cifuentes) el escenario de corrupción de PP".

