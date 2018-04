Presupuestos 2018: Montoro abordará la deuda autonómica durante el trámite de enmiendas parciales

Cada vez estoy más asqueado de esta gentuz...Hicieron no sé cuántas amnistías fiscales para millonarios y amiguetes....Déspues se dedica a tirar anzuelos porque sino no sales los pescaditos del mar.¿Y por qué no perdonas a la población las deudas con Hacienda?..o sólo servimos para pagar rescates que no se recuperarán y pagar impuestos para mantener los privilegios de gentuz....Qué asco de país