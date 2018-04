330 43

Economía.- (AMP) Rosell cree que los sindicatos muestran una parálisis "bastante preocupante" en la negociación salarial

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Juan Rosell, ha hecho hincapié en que la patronal está ofreciendo en la negociación de salarios una propuesta de subida salarial del 2%, más una variable dependiente de varios parámetros, y además están intentando hablar de los salarios más bajos, mientras que los sindicatos muestran una parálisis "bastante preocupante".

Así, en el marco del desarrollo de la Asamblea General de la CEOE, celebrada este miércoles, el presidente ha asegurado que "no entiende por qué aguas arriba los sindicatos piden una cosa y por qué aguas abajo otra".

Bajo su punto de vista, la propuesta de la patronal sí es coherente respecto a la situación económica que vive España. Asimismo, ha subrayado que la CEOE está dispuesta a tratar la situación de los salarios más bajos, ya que, la patronal, según Rosell, "no quiere salarios bajos" y está dispuesta a contribuir y subirlos. "Es una cuestión de inteligencia subir los salarios, especialmente cuando se puede", ha apostillado.

En esta línea, Rosell ha indicado que las grandes empresas están en vías de beneficios y suben los salarios con variables en función de resultados, pero que las pymes, que son la inmensa mayoría, sin embargo, están todavía en pérdidas.

Preguntado sobre las afirmaciones sindicales que aseguraban que no habían recibido una propuesta oficial por parte de la patronal, el presidente de la CEOE ha afirmado que "no sabe cómo habrá que enviar ya la propuesta", que está "muy clara" y que es "correcta", al igual que la del año pasado, porque "los números así lo demuestran y lo demostraron".

Para Rosell, tanto CC.OO. como UGT se equivocaron al no aceptar la propuesta del año pasado, sobre todo cuando los convenios se están cerrando en el entorno del 1,5% y la tendencia para fin de año es que se sitúen próximos al 1,8%.

"Los grandes convenios se están firmando en el entorno de esas cifras y los propios sindicatos en sus organizaciones internas están ofreciendo el 1,8%, por lo que muestran que no son coherentes en una cosa y en la otra", según Rosell, tras afirmar que cree que en estos momentos decir hasta el 2% más una variable es "correcto".

Por otro lado, Rosell ha señalado que la patronal fue "el importante promotor" del incremento del SMI y que "costó mucho que los sindicatos aceptasen". "Fuimos nosotros los que pusimos encima de la mesa ese incremento y que creo que ha sido un cambio muy importante del mundo empresarial", según el presidente de la patronal.

No obstante, Rosell está "absolutamente convencido" de que va a haber acuerdo, porque "aguas abajo" lo piden y cuando más del 50% de los trabajadores ya tiene su acuerdo de negociación colectiva, sería "una barbaridad" que no se alcanzase.

"No he sido duro, simplemente he puesto encima de la mesa datos, no entiendo cómo los sindicatos firman una cosa aguas abajo y aguas arriba no se enteran de lo que está pasando", ha añadido.

PUBLICIDAD