Se agudiza la escasez de trabajadores en Alemania y lo peor podría estar por llegar

Lo que no dicen es que parte de esos "trabajos" están en las grandes ciudades y que pagan el pvto salario mínimo, con el cual en una gran ciudad sólo se puede SOBREVIVIR.



Sobre los inmigrantes, ¿no eran los "refugaidos" la panacea? Ah no, que esos no trabajan como mulos por el salario mínimo ni se van a sitios a donde los puteen (cosa que hacen con muchos alemanes, por increíble que parezca). Esos saben que en Alemania se lo regalan todo y les permiten hacer casi lo que les dé la gana. No les pasa nada. Acusan de racista a todo el mundo y allí se callan.



Desde luego, la gente que escribe esas noticias no tiene ni pxta idea de nada.