Se agudiza la escasez de trabajadores en Alemania y lo peor podría estar por llegar

La entrada de inmigrantes se ha reducido y merma la oferta de trabajadores

La tasa de paro se encuentran en el 3,6% y los salarios suben un 2,7%

Los puestos de trabajo sin ocupar superan por primera vez los 1,1 millones

El mercado laboral alemán goza prácticamente de pleno empleo. Sin embargo, durante los últimos años, los salarios han crecido de forma suave (aunque por encima de la media de la Eurozona) contrapesados por los fuertes influjos migratorios que han fortalecido la oferta de factor trabajo y por la inherente moderación salarial de las empresas alemanas. Sin embargo, la llegada de inmigrantes se está frenando, mientras que las empresas siguen demandando trabajadores para llegar a sus pedidos a la par que el crecimiento económico sigue estando por encima del potencial. Bajo este contexto de escasez de mano de obra, el Bundesbank y otros expertos creen que la única salida sea a esta situación sea un fuerte incremento de los salarios.

Cae el influjo de inmigrantes

Los últimos datos presentados Destatis, el organismo de estadística alemán, muestra que la llegada de extranjeros se ha frenado drásticamente. Los refugiados llegan con cuenta gotas, mientras que la entrada de europeos del este se ha suavizado progresivamente en los últimos años. El influjo neto (entradas menos salidas) se ha reducido en más de 600.000 personas y la tendencia parece creciente, lo que puede dejar a las empresas que necesitan mano de obra en una situación muy comprometida para ocupar sus puestos vacantes a corto plazo.

Desde el banco suizo UBS creen que la menor entrada de emigrantes también puede ejercer presión al alza sobre los salarios. "Desde el año 2010 los flujos migratorios netos han sumado unas 450.000 personas. Guiados por los refugiados y la migración desde el este de Europa, este flujo tocó techo en 2015 con más de un 1 millón de inmigrantes. Desde entonces, el dato ha caído hasta 510.000 en 2016 tras el descenso de entrada de refugiados y de personas del este de Europa".

La llegada de inmigrantes ha sido fundamental para que Alemania haya logrado un crecimiento del PIB robusto durante años, pero también ha sido el principal amortiguador contra la subida de los salarios (los inmigrantes aumentan la oferta de factor trabajo). Ahora, "si los flujos netos se moderan de forma permanente, el mercado laboral se ajustará aún más, incrementando las subidas de los salarios. Las subidas negociadas en el convenio del metal y el sector público este año pueden ser una señal de la tendencia que viene".

El Bundesbank advierte sobre los salarios

El Bundesbank (banco central de Alemania) ha advertido en su boletín mensual de abril de que el crecimiento de los salarios (que ya era superior que la media de la Eurozona) podría ganar fuerza a corto plazo por la escasez de mano de obra, la menor llegar de inmigrantes y el sólido crecimiento económico. "El periodo de moderación salarial en Alemania ha terminado", sentencia el Bundesbank.

En otro informe sobre salarios publicado por UBS se destaca que Alemania será probablemente uno de los primeros países en quedarse sin "capacidad adicional" en el mercado laboral, lo que sin duda afectará a los sueldos de los trabajadores. "El desempleo en Alemania se encuentra en mínimos históricos, mientras que el número de vacantes no para de crecer, lo que deja entrever que la economía está sufriendo ciertas restricciones de recursos".

Según los últimos datos publicados por Eurostat (agencia de estadística de la UE), las vacantes (puestos de trabajo que no se han ocupado) en el cuarto trimestre de 2017 en Alemania sumaron 1,172 millones, frente a las 527.000 de 2007. Además, la tasa de paro se encuentra en el 3,6%, mínimos históricos en el mercado laboral alemán.

Incluso analizando la tasa de paro U6, que contabiliza como 'desempleados' a los trabajadores a tiempo parcial que desearían trabajar más horas y a las personas que han dejado de buscar empleo en los últimos meses por el efecto desánimo, el dato en Alemania se encuentra por debajo del 10%, mejorando con holgura el resto de tasas U6 de la Eurozona.

Los salarios ya venían creciendo

El crecimiento de los salarios en Alemania lleva siendo muy superior al de la Eurozona desde 2014, rebasando en más de un punto porcentual al año los aumentos medios en el resto de países del área euro. Según destacan desde el Bundesbank, desde 2014 el crecimiento de los salarios en Alemania ha sido del 2,7% anual.

El propio banco central señala que a medida que la inflación se vaya acercando al 2%, se agudice la escasez de capital humano cualificado y el nivel de desempleo históricamente bajo tirarán hacia arriba de la remuneración del factor trabajo.

Como señalan los economistas de Commerzbank en una nota publicada el 18 de abril, "en Alemania, la situación extremadamente buena del mercado laboral está estimulando los salarios. La negociación de los sueldos en el sector público se ha resuelto con una subida de alrededor del 3%".

La remuneración de los trabajadores muestra una tendencia creciente: "Comparada con los años anteriores, esta es una aceleración notable de todos los salarios. En vista del bajo desempleo en Alemania y los cuellos de botella para llenar ciertos puestos de trabajo, esto no parece del todo extraño. No obstante, haciendo una comparación de largo plazo, estos incrementos no parecen fuera de los normal".

Otras implicaciones de la caída de la inmigración y del descenso de la tasa de fertilidad (un fenómeno que se viene acentuando durante las últimas décadas) es la reducción del crecimiento potencial de la economía germana. Según los datos que maneja el Bundesbank, el crecimiento potencial de la economía caerá desde el 1,3% actual hasta el 0,7% a partir del año 2021 si los flujos de inmigración netos caen a las 100.000 personas. "Salvo que la inmigración se mantenga en el nivel actual (más de 500.000 entradas netas), el crecimiento a largo plazo se moderará", culmina los expertos de UBS.

De esto mismo ya advirtieron hace unas semanas los 'sabios' alemanes. Este consejo de expertos destacaron que la escasez de mano de obra será un desafío para el crecimiento económico del país en el futura. Cada vez más empresas tienen dificultades para llegar a sus compromisos porque no encuentran la mano de obra que buscan en el mercado.

