Escolano prevé que el récord de exportaciones del año pasado sea superado en 2018

El ministro destaca el crecimiento sano y sin desequilibrios de la economía

El ministro de Economía, Román Escolano, en la asamblea de la CEOE. Nacho Martín

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, ha asegurado que las empresas son el principal protagonista de la creciente importancia del sector exterior en la economía española y ha afirmado que prevé que el récord histórico de exportaciones de bienes de 277.000 millones de euros registrado en 2017 se supere este año.

Así, durante la inauguración de la Asamblea General de la CEOE, Escolano ha recordado que España lleva seis años de crecimiento constante de las empresas que realizan exportaciones de forma regular. De hecho, en España existen 160.000 empresas exportadoras, de las cuales 50.000 son exportadoras habituales.

Para el titular del Ministerio, si las exportaciones están mostrando dinamismo es gracias a la "nueva y elevada" competitividad tanto en el precio como en la calidad. Según Escolano, el peso de las exportaciones en el PIB es una excelente noticia para el nuevo patrón de crecimiento de la economía española, porque hace que la economía sea más independiente del ciclo económico interno, fomenta la eficiencia y la competitividad de las empresas, obligándolas así a mantenerse en forma, y favorece superávits que permiten ir reduciendo el endeudamiento.

"Presenta un crecimiento sano que favorece a España y que a diferencia del pasado no genera desequilibrios", según Escolano. No obstante, "esta buena marcha", según el ministro, no quiere decir que esté todo hecho, ya que el Gobierno es consciente de los retos a los que tiene que hacer frente, ya que España todavía tiene un elevado nivel de endeudamiento y tiene necesidad de seguir creando empleo.

Por ello, Escolano considera que es "necesario" proseguir con las reformas. Así, en esta línea ha anunciado que impulsará una serie de reformas para continuar con este "adecuado" periodo de expansión económica.

De cara a los próximos meses, según ha recordado el ministro, impulsará la reforma de los organismos supervisores de mercados, que supondrá la división de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otro para la regulación de mercados, al tiempo que creará una autoridad independiente de seguros y planes de pensiones y otra dedicada a la protección del ahorrador. También integrará el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, en el ámbito financiero impulsará un banco de pruebas o 'sandbox' para facilitar la innovación en los servicios financieros y el desarrollo de las 'fintech' o empresas de finanzas tecnológicas. Bajo su punto de vista, estas son "articulaciones necesarias para favorecer la transformación digital del sector y colocar a España a la vanguardia de la innovación financiera internacional".

Escolano también ha recordado que el Gobierno prevé revisar los instrumentos de apoyo financiero a la internacionalización de las empresas para mejorar la consecución de proyectos de las empresas exportadoras y para mejorar el impacto para que la empresa española gane proyectos por el mundo. Además, ha señalado que el acuerdo por la ciencia es "clave" para el liderazgo de España en la economía internacional.

"Es fundamental contar con un marco que facilite la estabilidad profesional en las carreras de los investigadores", según Escolano, que también ha recalcado que la economía española necesita al sector privado y a las empresas para que su ciencia pueda desplegarse plenamente en el sector económico.

Por último, ha hecho hincapié en que esta agenda reformista se va a poner en marcha para seguir "apuntalando" el crecimiento sostenido de la economía durante el mayor número de años posibles. "El objetivo no tiene que ser otro que la creación de empleo y alcanzar el objetivo de los 20 millones de ocupados", ha resaltado el ministro, tras asegurar que la iniciativa privada es el fundamento básico para la creación de empleo y la riqueza del país. "Creo en la libertad de empresa, y nuestra función como Gobierno es facilitar su labor", ha añadido.

