Rajoy se la juega con las cuentas más generosas

Mariano Rajoy se la juega en el debate de enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado que se celebrará en el Congreso entre el miércoles y el jueves. Si logra que el PNV no sume sus votos a los 175 diputados que se oponen al anteproyecto, aprobará unas Cuentas vitales para prolongar una legislatura, en la que ha ejercido una mayoría minoritaria de 137 diputados que casi no le deja gobernar. Por contra, si los jeltzales sorprenden y se unen a PSOE, Podemos, Bildu, ERC, PdeCat y Nueva Canarias, que se oponen al anteproyecto, Moncloa tendrá que asumir que las urnas estarán más cerca.

De igual manera, los Presupuestos son claves para reducir el déficit, pero, al mismo tiempo, incluyen mejoras a pensionistas, funcionarios y trabajadores que perciben salarios anuales inferiores a los 18.000 euros. Todo ello en clave preelectoral, pero con justificación: el desvío presupuestario y el crecimiento, del 2,7%, lo permiten.

Hasta ahora, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro cuenta con el apoyo expreso de los 170 diputados de PP, Ciudadanos, Coalición Canaria y Foro, pero no son suficientes. Los parlamentarios favorables a derribar los Presupuestos son 175, por lo que los cinco votos del PNV serán claves. Si no se suman a las enmiendas a la totalidad, la Cámara registrará un empate a 175 votos que, en tercera votación, le será suficiente al Gobierno.

Fuentes del mismo dan por hecho que no habrá sorpresas de última hora y los nacionalistas vascos entrarán en la siguiente fase, la de las enmiendas parciales, para negociar mejoras en las Cuentas para Euskadi. A la vista, un aumento de inversiones de 2.000 millones o 3.000 millones y una mejor propensión al debate futuro de transferencias pendientes, como la de la gestión de la Seguridad Social. Un periodo, el de enmiendas parciales, a transcurrir durante el mes de mayo, en el que Montoro tendrá que granjearse un voto más, pues en la votación final de principios de junio en la Cámara Baja un empate no basta: habrá que vencer por 176 a 174.

Ese voto vendrá, casi con toda probabilidad, del diputado Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, en una situación que replica lo que ya sucedió hace un año. Quevedo presentó enmienda a la totalidad, pero entró a negociar en las parciales para acabar apoyando las Cuentas.

Menos gastos y más ingresos

El anteproyecto de Presupuestos resulta clave para que, como se espera, España salga por fin del procedimiento por déficit excesivo. El desvío debe situarse a final de año en el 2,2% del PIB, con una reducción de 9.500 millones, que debe llegar del menor nivel de gasto -del 40,5% del PIB, el porcentaje más bajo en 11 años- y un aumento de ingresos del 6% -hasta el 38,3%-.

Las Cuentas son, además, las de mayor impacto positivo sobre el bolsillo de los ciudadanos de cuantas ha aprobado el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Un total de 14 millones, según Hacienda; y 13 millones, según cálculos de este periódico, se beneficiarán del aumento de 12.000 euros a 14.000 euros del mínimo exento para abonar IRPF; de la rebaja del impuesto para rentas inferiores a los 18.000 euros; de las deducciones para familias numerosas, hijos menores de tres años o con cónyuge con discapacidad; o de los aumentos del 3% previstos para pensiones mínimas y no contributivas y de viudedad.

De igual manera, el colectivo de 2,6 millones de funcionarios mira de reojo la tramitación de las Cuentas, porque incluyen un aumento salarial del 1,7% en 2018, el mayor desde la crisis.

De que el anteproyecto sobreviva al debate también depende -y más que ningún otro capítulo, ya que éste no puede aprobarse por decreto ley- la reanimación de la inversión pública. Para ella se dedica un 16,5% más de fondos que en 2017.

Moncloa niega que el PNV haya exigido transferencias

El presidente del Gobierno ha sido tajante al afirmar que el PNV no le ha exigido ninguna transferencia, menos la Seguridad Social y Prisiones, a cambio de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018. "Eso es lisa y llanamente falso", zanjó el martes Mariano Rajoy. Por lo tanto, abundó el jefe del Ejecutivo, "al final surge una noticia y estamos debatiendo sobre una noticia que es absolutamente falsa. A mí nadie me ha dicho eso", manifestó, para a renglón seguido enfatizar que no piensa "cambiar" los PGE por transferencias o competencias. En todo caso, se comprometió a estudiar las enmiendas a la totalidad para "buscar un acuerdo" que posibilite aprobar las Cuentas en junio.

