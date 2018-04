El Pacto de Toledo propondrá otra fórmula en la que pesará más el IPC

Bla bla bla bla bla, el pacto de Toledo no vale para nada, solo para que los políticos que asisten, engorden sus bolsillos, durante mas de 4 décadas ¿ alguien me puede decir que es lo que han conseguido ¿ no han conseguido otra cosa que llevar a la ruina el sistema de pensiones, ¡ pero eso si ¡ el medio millón de políticos si que cobran sueldos millonarios, además de comisiones, complementos y dietas por la asistencia a esas reuniones, de donde no ha salido nunca nada claro, ni definitivo ¿ que podemos esperar que salga ahora, cuando no lo han conseguido durante 40 años ¿ como ha ocurrido siempre, saldrán haciendo política todos los partidos, calumniando y desacreditando al gobierno, sin tener en cuenta lo que han hecho, cuando han estado gobernando anteriormente, todos se tiran la pelota entre ellos, pero no hay nadie que de soluciones, al problema que nos han creado estos políticos, que no saben hacer la o con un canuto, solo enfrentar a unos contra otros, por unos derechos que nos hemos ganado, con honradez, con mucho sacrificio, esfuerzo, y trabajo, y que ahora nos quieren arrebatar.