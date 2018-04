330 43

Economía.- La DOCa RIOJA celebrará el Día Movimiento DO el próximo sábado 12 de mayo en Viana (Navarra)

La Denominación de Origen Calificada Rioja celebra el Día del Movimiento Vino D.O., el próximo sábado 12 de mayo en Viana (Navarra). En esta ocasión se han unido 27 Denominaciones de Origen para reconocer la importancia que tiene el vino de calidad diferenciada, el vino con D.O., como producto diferenciador y de prestigio de muchos territorios de nuestro país, y acercar el vino con denominación de origen al público en general y a los jóvenes en particular, trasladando valores ligados al mismo: la autenticidad, la importancia y el cuidado del origen, la seguridad alimentaria, el arraigo cultural, la diversidad, la protección del medio ambiente y un estilo de vida saludable.

En la celebración de la segunda edición del Día Movimiento Vino D.O. participan 27 denominaciones de origen: Almansa, Arlanza, Binissalem-Mallorca, Bullas, Calatayud, Cariñena, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, Jerez-Xéres-Sherry y Manzanilla_Sanlucar de Barrameda, La Mancha, Madrid, Montilla-Moriles, Monterrei, Navarra, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Ribera del Duero, Ribera del Guadiana, Rioja, Tacoronte-Acentejo, Uclés, Utiel-Requena, Valdepeñas, Valencia y Yecla.

Como elemento común, la jornada girará en torno a un brindis simultáneo y colectivo que en la DOCa Rioja tendrá lugar a las 13,30 horas en las ruinas de San Pedro de Viana, donde precederá el sencillo gesto de girar la copa antes de brindar.

Las 27 denominaciones de origen, a través de sus Consejos Reguladores, convocarán a los amantes del vino, y a los que aún no lo son, para dar a conocer las diferentes variedades que se producen en su territorio, invitándoles a descubrir distintas referencias, a participar en concursos y sorteos, a disfrutar de espectáculos teatrales y musicales, con degustaciones de productos típicos, algunos de ellos, elaborados por destacados chefs.

El Día Movimiento Vino D.O. se celebró por primera vez el 20 de mayo de 2017 y reunió a casi un millar de personas en la Plaza de El Espolón de Logroño. Es una iniciativa de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), al igual que Movimiento Vino D.O. Para el presidente de CECRV, David Palacios, "es muy positivo para todos, viticultores, bodegas y consumidores, que se pueda celebrar un día como éste, en el que la gente pueda acercarse a disfrutar y descubrir los vinos que se hacen en su lugar de origen. El vino con D.O. es un rasgo de identidad y un elemento de arraigo cultural de multitud de pueblos y zonas de nuestro país. Algo que nos distingue y nos diferencia del resto. Algo muy nuestro, de lo que debemos disfrutar".

El Día Movimiento Vino D.O. persigue poner en valor la importancia que tiene para muchos de nuestros pueblos, municipios y zonas rurales el vino de calidad que se produce en nuestro país, uno de los de mayor diversidad del mundo.

Los programas y lugares de celebración de las 27 denominaciones de origen que participan en el Día podrán seguirse a través de la página web de Movimiento Vino D.O. y en las redes sociales a través del hashtag #DíaMovimientoVinoDO.

Con presencia en internet, a través de una web, perfiles en diferentes redes sociales y un canal propio en Youtube, Movimiento Vino D.O. nació en 2016, siendo hoy la marca pública con la que la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV), la asociación nacional que representa a las DD.OO. de vino, se dirige al consumidor para difundir la cultura del vino con denominación de origen con un lenguaje fresco y sin artificios, para conectar al público en general y a los jóvenes en particular, a través de contenidos atractivos, concursos y experiencias.



