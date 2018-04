330 43

Siete de cada diez directivos admiten desconocimiento de la economía digital

24/04/2018 - 17:46

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

Siete de cada diez empresarios y directivos reconocen que no entienden suficientemente el negocio digital, según un estudio de ThePowerMBA.

El 70% de los 5.800 directivos en activo consultados, de entre 25 y 45 años, admite que no sabría identificar la diferencia entre los modelos de negocio lineales y los modelos en los que se basan los 'ecommerces', 'marketplaces', aplicaciones o plataformas digitales como pueden ser Airbnb, Amazon o Cabify.

Un 46% dice que desconoce qué es el 'efecto Network' (efecto red). Incluso el funcionamiento de Facebook resulta una incógnita para muchos de los encuestados: cuatro de cada 10 no sabrían describir el modelo de negocio de la red social de Mark Zuckerberg. Destaca también que el 79% (4.600) no sabría definir las claves que hacen que un usuario pase de ser un cliente satisfecho a un evangelista de su marca.

El análisis también señala que el 82% de los profesionales tienen falta de conocimiento de las materias esenciales de transformación digital, estrategia, 'Lean Startup', 'customer Development' o ''metodologías Agile''.

"El estudio nos invita a reflexionar sobre si realmente estamos preparados para aprovechar las enormes oportunidades que nos brinda a todos la nueva economía y para competir con éxito en el mundo laboral actual. Ahora la clave no es únicamente tener una buena idea o un buen CV. Es importante poder tener las competencias y el conocimiento de management extremadamente actualizados. Tanto como un médico debe estar a la vanguardia de las nuevas técnicas y tratamientos, no podemos aplicar tratamientos de hace 5 años a los pacientes de hoy; la experiencia profesional se puede volver en nuestra contra si no tenemos la actitud de reaprender constantemente", afirma Rafael Gozalo, copresidente de ThePowerMBA.

