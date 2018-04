800 533

Enagás podría hacer inversiones complementarias de 400 millones antes de 2020

Madrid, 24 abr (EFE).- Enagás podría hacer inversiones complementarias a las previstas hasta 2020 (de unos 650 millones de euros) por importe de unos 400 millones, que se podrían concretar en una o dos inversiones, si surgen oportunidades, ha indicado hoy su presidente, Antonio Llardén.

Llardén, durante la conferencia con analistas en que ha presentado los resultados del primer trimestre de 2018, ha indicado que las inversiones que se hagan con esos 400 millones tendrán que encajar en el tipo de las que hace la compañía y dar la rentabilidad que exige.

Ha explicado que si se hacen esas inversiones antes de 2020, el crecimiento medio previsto para el periodo 2016-2020 se elevaría del 3 % previsto a un 4 % o 5 %.

No obstante, ha dicho que en la inversión con esos hasta 400 millones serán "muy exigentes" y no van a "invertir por invertir".

Llardén, que ha señalado que en estos momentos no hay muchas oportunidades de inversión, ha explicado que analizaron una en Brasil, pero al final no encajó, ni por riesgo ni por rentabilidad.

Respecto al tipo de inversiones, el presidente de ENAGAS (ENG.MC )ha señalado que la compañía no ha modificado sus objetivos y sigue pensando en inversiones en su negocio, "no en cosas diferentes", y en las mismas zonas, América y Unión Europa.

Ha explicado que con esos 400 millones se podrían hacer una o dos operaciones, que se llevarían a cabo probablemente a través de una de sus filiales, ya que eso permitiría un "apalancamiento más cómodo".

Llardén ha explicado que las inversiones no serán en proyectos de gas natural renovable, biogas o hidrógeno, que ha señalado que sólo se darán en el corto plazo a escala de prueba, aunque no descartan que en un periodo de tres, cuatro o cinco años sea un terreno complementario para hacer inversiones, pero no antes de 2020.

En la presentación de los resultados anuales de 2017, Llardén ya avanzó que Enagás preveía crecer a una media anual del 3 % en el periodo 2016-2020 y finalizar 2018 con un beneficio después de impuestos de aproximadamente 443 millones de euros.

Asimismo, señaló que la inversión prevista para todo el periodo sería de 650 millones de euros, de los que el 80 % se destinaría a España y el resto a inversión internacional.

En cuanto a la posibilidad de que Enagás incorpore un socio para ampliar su negocio internacional, Llardén ha dicho que sería ideal para el desarrollo futuro de la compañía contar con un socio permanente y que pudieran juntar parte de sus activos, algo que siguen estudiando.

No obstante, ha dicho que no es un asunto para precipitarse y ha añadido que, de hacerse, lo bueno sería que se produjera en un momento en que hubiera una operación que afectara a ambos socios.

Llardén ha afirmado que mantienen conversaciones con diferentes grupos que podrían estar interesados en asociarse con Enagás y que la convergencia se produciría en el momento que tuvieran una operación interesantes que los implicara.

Respecto a Desfa, la empresa pública griega de distribución de gas natural que ha comprado en consorcio con la italiana Snam y la belga Fluxis, Llardén dice que, en principio, no va a ser utilizada como un "ariete de inversión en sí mismo", sino que se centrarán en el propio desarrollo de la compañía.

