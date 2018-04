330 43

Economía/Empresas.- La matriz de Burger King multiplica por tres su beneficio en el primer trimestre

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 24 (EUROPA PRESS)

Restaurant Brands International (RBI), la empresa matriz de Burger King y Tim Hortons, contabilizó un beneficio neto atribuido de 147,8 millones de dólares (121 millones de euros) en el primer trimestre de 2018, lo que representa un incremento del 194%, o casi tres veces más, respecto a las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según informó en un comunicado.

Desde el 1 de enero de 2018, RBI adoptó una nueva norma de contabilidad en el reconocimiento de sus ingresos, de forma que, en comparación con los estándares anteriores, las ganancias atribuidas de la multinacional se hubieran situado en 151 millones de dólares (124 millones de euros).

La compañía de comida rápida registró unos ingresos de 1.254 millones de dólares (1.026 millones de euros) entre los meses de enero y marzo, un 17% más que la cifra de negocio alcanzada en el periodo equivalente de un año antes.

"Durante el primer trimestre continuamos incrementando las ventas en cada una de nuestras tres marcas emblemáticas, a la vez que hemos desarrollado unos sólidos planes con nuestros socios para acelerar aún más el crecimiento a largo plazo", aseguró el consejero delegado de RBI, Daniel Schwartz.

Según explicó el directivo, los resultados de Tim Hortoms fueron "bajos", pero tiene la "gran convicción" de que el plan 'Winning Together' mejorará la experiencia de los clientes e impulsará las ventas. Las ventas de estas cafeterías se elevaron a 763,5 millones de dólares (625 millones de euros), un 0,4% más.

De su lado, los ingresos de Burger King, la segunda mayor cadena de restaurantes de comida rápida de Estados Unidos, sumaron un total de 390 millones de dólares (319 millones de euros), un 47% más, mientras que la facturación de la cadena Popeyes Louisiana Kitchen, se situó en 100,4 millones de dólares (82 millones de euros).

Las ventas de Popeyes Louisiana Kitchen no se pueden comparar debido a que RBI no incluye las cifras referidas al primer trimestre de 2017 de esta cadena de restaurantes al considerar que "no fueron significativas" para sus estados financieros, ya que fue adquirida el 27 de marzo de 2017.

A 31 de marzo de 2018, la deuda total de RBI ascendía a 12.300 millones de dólares (10.069 millones de euros), mientras que la deuda neta se situaba en 11.400 millones de dólares (9.332 millones de euros).

