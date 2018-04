330 43

Economía.- CCOO y UGT creen que el PNV no va a poner "ninguna pieza" en la negociación que bloqueé la aprobación del PGE

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Alvarez, aseguran que, pese a que desconocen la propuesta del PNV, tienen la impresión de que el partido no va a poner ninguna pieza que bloqueé la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

Estas declaraciones las han realizado los líderes sindicales después de que ayer el diario 'El Mundo' publicase que el PNV se había dado más tiempo para decidir si apoya los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año con el objetivo de buscar nuevas concesiones estatales, entre las que destacaría la gestión de la caja única de la Seguridad Social.

Para Sordo, la transferencia de la gestión de la Seguridad Social sería un elemento "de bloqueo". "Tengo dudas de que el PNV esté en la necesidad de bloquear esta negociación", ha asegurado el líder de sindical.

Así, también ha señalado que si empiezan a "rular" propuestas que nadie ve escritas, habrá un tensionamiento "continuo" del país. Además, cree que si se confirma que el PNV plantea esta iniciativa, se tendría que ver a qué se refieren con la transferencia de las pensiones y habría que ver cómo reacciona el Gobierno.

"Creo que no va a ser esa la propuesta y me temo que no va a haber propuesta que para aprobar los PGE se tenga que dar la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, porque complicaría ahora mismo la negociación y creo que no estamos en ese punto", según Sordo.

Por su parte, Alvarez, aunque ha asegurado que no le gusta hablar de propuestas que no conoce, ha señalado que no tiene ninguna información de que "eso vaya a ir en ese sentido". "Creo que la experiencia es lamentable como para que demos pábulo a posiciones que igual dentro de un mes solo han servido para que los que dicen que guardan las esencias arañen un puñado de votos y se salgan otra vez con la suya", subrayó.

