El 82% de los españoles cree que el mercado inmobiliario muestra síntomas similares a los previos a la crisis

24/04/2018 - 13:57

Se está produciendo un cambio de tendencia en el que disminuye la opción del alquiler y aumenta la intención de compra de vivienda

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El continuo aumento de los precios de la vivienda en España y el crecimiento de la demanda ha hecho que el 82% de los españoles considere que el escenario actual del mercado inmobiliario presenta indicios similares a la situación que se dio en 2007, justo antes del estallido de la última gran crisis económica, según un estudio de Casaktua.

Para el 89% de ellos la razón por la que el mercado estaría repitiendo los mismos errores que en el pasado se encuentra en el aumento de los precios del alquiler. Al mismo tiempo, el 60% opina que la oferta de vivienda se ha reducido, lo que explicaría que el 73% de los encuestados encuentre en este elemento la explicación para el "rápido" aumento de los precios.

En este contexto de alza de los precios para los inquilinos, la intención de adquirir una vivienda en propiedad ha aumentado siete puntos en el último año, mientras que la opción del alquiler ha disminuido un punto.

EL 58% ADQUIRIRÍA UNA VIVIENDA SI PUDIESE

Estos datos ponen de manifiesto, una vez más, que España sigue siendo un país con "cultura de comprar", ya que el 17% de los encuestados manifiesta su deseo de adquirir una vivienda, frente al 14% que optaría por el alquiler.

Aun con todo, el 58% de los españoles que escoge la opción de ser inquilino y no propietario no lo hace por motivos de libre elección, sino por razones económicas, ya que preferirían adquirir una vivienda pero no se lo pueden permitir.

Actualmente, el coste promedio que están pagando las personas que residen en régimen de arrendamiento alcanza los 469 euros al mes, un 6% más que la cuota media hipotecaria, que es actualmente de 442 euros mensuales.

UN 10% ADQUIERE UNA VIVIENDA COMO INVERSIÓN

Además, uno de cada cinco inquilinos ha sufrido recientemente un incremento en la mensualidad y el 24% paga ahora hasta 50 euros más de lo que pagaba hace apenas unos meses, mientras que a un 10% la mensualidad ahora le supone más de 100 euros adicionales.

Por esta serie de razones, el 10% de los españoles que se encuentran en la búsqueda activa de una vivienda lo hace motivado por la inversión. De ellos, un 33% la adquiriría con el fin de alquilarla, seguido del 14% que la destinaría al alquiler vacacional y del 12% que la reformaría para venderla posteriormente.

El presupuesto medio con el que cuentan los futuros compradores asciende a 171.815 euros, un 7% menos de lo que se disponía hace un año. Solo en un 21% de los casos el presupuesto llega a superar los 200.000 euros.

Dividido en pagos mensuales, el gasto medio por adquirir una vivienda llega a los 819 euros al mes, un importe en el que se incluye la hipoteca, la comunidad, las facturas y los gastos de seguros, impuestos y reformas.

Sin embargo, a la hora de acceder a la financiación de la compra de vivienda, solo el 20% de los españoles dispone de entre 75.000 y 150.000 euros para afrontar la entrada y los gastos de la hipoteca. Por contra, el 44% cuenta con menos de 30.000 euros.

