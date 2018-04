330 43

Economía.- El Tribunal de Cuentas niega "una pelea de gallos" con la AIReF y elogia su "esfuerzo" por explicarse

Critica que la Abogacía del Estado "excede" sus competencias al valorar si era oportuno fiscalizar a la autoridad independiente

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El Tribunal de Cuentas ha rechazado este martes en el Congreso que exista un "problema de concurrencia competencial" con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ni que sea "una pelea de gallos" entre ambas instituciones tras su reciente fiscalización, a raíz de la cual ha elogiado el "esfuerzo" del organismo analizado por justificar la resolución de las incidencias detectadas.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la relación con el Tribunal de Cuentas, el presidente del tribunal, Ramón Alvarez de Miranda, ha destacado que su organismo "es supremo órgano fiscalizador del sector público" y que "la AIReF forma parte de este sector".

"Que fiscalicemos la realización de sus operaciones entra dentro de nuestro ámbito de colaboración y lo ejercemos con la máxima prudencia y no queriendo resaltar problemas", ha aseverado, señalando que "la AIReF ha realizado un esfuerzo muy notable de justificación en tiempo muy corto".

En este sentido, ha calificado como "una política muy positiva" las "actuaciones" realizadas para justificar que parte de las recomendaciones incluidas en su informe ya estaban subsanadas. "La fórmula utilizada es una muy buena práctica y no tenemos nada que objetar", ha subrayado.

Sin embargo, ha señalado que no pueden "sancionar ni decir que las explicaciones son perfectamente asumibles", ya que el Tribunal no ha fiscalizado el período posterior, donde se efectuaron las correcciones, si bien ha elogiado que "la política de dar todas las explicaciones es la mejor de las soluciones".

Tras la publicación de este informe en enero, la AIReF señaló que desde el período fiscalizado había corregido buena parte de las deficiencias detectadas. Desde este organismo se asegura estar al día con todas las recomendaciones formuladas.

LA ABOGACIA NO DEBE CUESTIONAR SI UN INFORME ES OPORTUNO

Sí que ha sido especialmente crítico durante su intervención con el papel jugado por la Abogacía del Estado, al valorar, tal y como han puesto de manifiesto los grupos durante el debate político, si podía ser oportuno realizar esta fiscalización.

En este sentido, ha aseverado que "la Abogacía del Estado tiene competencias de señalar supuestos de responsabilidad contable y en muchas ocasiones excede su ámbito de actuación". "No es miembro del Tribunal de Cuentas y no discute los informes desde el punto de vista de oportunidad, como parece que se ha producido, si era oportuno o no fiscalizar a la AIReF", ha reprochado.

En este sentido, ha cuestionado que se pudiera poner en duda la fiscalización de este organismo en función del presupuesto previsto para ello, y ha puesto como ejemplo el caso del Tribunal de Cuentas Europeo, cuyas "fiscalizaciones estrella", ha dicho, "no son las que cuentan con grandes presupuestos, sino las que se refieren a organismos de supervisión y de control".

Alvarez de Miranda ha señalado que la importancia de estas fiscalizaciones reside en que las mismas inciden en una mejora de esas labores de supervisión y control del sector público, por lo que cree que la AIReF comparte con el Tribunal este "interés" y desarrollarán "una relación de colaboración ahora y en el futuro".

ORGANISMO DE RECIENTE CREACION

Respecto al informe, correspondiente a los ejercicios 2015 y 2016, y en el que el órgano fiscalizador detectaba problemas en la contratación de personal, en la cotización de ciertas ayudas al personal o en la ausencia de algunos manuales de procedimientos, el Tribunal ha incidido que "gran parte" de estas circunstancias están relacionadas con la reciente creación de este organismo.

En este sentido, ha destacado que "se trata de una institución nueva que está desarrollando en un espacio de tiempo muy corto lo que otras instituciones tratan de desarrollar a lo largo de muchísimos años", ha abundado.

Asimismo, Alvarez de Miranda ha querido resaltar en su intervención "la insuficiencia de recursos humanos para el cumplimiento de sus funciones" referido al análisis de sistemas y procedimientos de control interno.

