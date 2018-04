Laura Jaramillo: "España tiene espacio para ampliar la base tributaria del IVA y subir hidrocarburos"

Yo propongo que lo suban otros 5 puntos y dediquen lo recaudado a subir el sueldo a estas sabandijas. El problema del Estado es que quema re cursos. Las carreteras hechas astillas, ni un solo pantano desde que murió Paquito, no hay trasbases (ver inundaciones), autopistas de peaje rescatadas y las normales atascadas todos los días (con lo que esto significa para la balanza de pagos) y así se podría seguir toda la mañana. El Político de turno diría que están las competencias transferidad, mientras cuenta el último fajo recibido, mientras te cuenta lo fachas o lo perro flautas que son el partido contrario... Y no hay solución por que nos que lo tienen que solucionar son estos. Si sigo, me hago de Rivera, aunque sé que va a ser otra decepción.