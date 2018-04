El retraso en la reforma de pensiones ya cuesta más de 5.000 millones al año

"¿Y cuánto nos cuesta al año mantener a gente improductiva con paguitas y prestaciones varias?"



Menos



"¿cuánto nos cuesta al año los rescates de bancos, autopistas, aeropuertos?"



Menos



"¿cuánto nos cuesta al año la corrupción ?"



Menos



"NO es justo ni lógico que se malgasten en subvenciones mal dadas a colectivos de vagos que no han aportado nada,"



No, no es justo ni lógico. Pero con eso no se soluciona el problema de las pensiones. Lleva décadas advirtiéndose que esto iba a llegar. Desde los años 80. Ahora ya ha llegado.



"Por eso hay que FOMENTAR POLÍTICAS DE NATALIDAD por y para los ESPAÑOLES."



¿Y cómo piensa hacerlo? ¿Ha mirado las encuestas de opinión de los que están en edad de tener hijos? Son aterradoras. España es el país más progre de Europa en ese intervalo de edad. Más incluso que los basureros habituales de Europa (Suecia, Países Bajos, Bélgica o República Checa). Somos el país donde más gente ve caduco el casarse. El país donde más gente está encantado de que los homosexuales se casen y adopten. El país más encantado de tener inmigrantes. El país más encantado de descuartizar sus hijos en los campos de exterminio de niños, los abortorios. El país con más ateos en la franja de edad de menos de 35 años. ¿De verdad piensa que con la basura humana que tenemos se puede salvar la natalidad por muchas ayudas que se den? Es un tema cultural, hemos sido el campo de experimientación de todas las ideologías funestas de la humanidad (feminismo, socialismo, ateísmo, ...) y desde los años 80 han adoctrinado impunemente a todos los niños que han pasado por las ikastolas públicas. Pues enhorabuena. Ya tenemos la generación más vaga de la historia, más hedonista de la historia y más inútil de la historia. No van a tener hijos porque no les da la gana. No van a casarse porque no les da la gana. Y no van a trabajar porque no les da la gana. Ellos son más listos que todas las generaciones anteriores que les han precedido y ellos se van a cargar España. Pero la culpa de todo no es de ellos. Los que votasteis al PSOE durante décadas fuisteis vosotros. Los que no les cruzasteis la cara de un guantazo cuando os dijeron que vivían con una fulana/fulano sin casarse fuisteis vosotros. Los que compráis su discurso de que en el trabajo le explotan fuisteis vosotros. Los que los llevasteis a una ikastola pública fuisteis vosotros. Pues ya no son vuestros hijos, son los memos descerebrados que habéis dejado que el sistema quiere que sean. Ahora no os quejéis. Porque la culpa es vuestra.



No hay dinero para pensiones. No puede haberlo sin nacimientos. Pero eso no es lo peor. Esperaros a que os lleven al hospital y vais a ver lo que tardan en pedir la eutanasia vuestros hijos por "vuestro bien" para así no tener que cargar con vosotros y cobrar rápido el dinerito de la herencia para irse el fin de semana a su apartamento de Airbnb con su nueva fulana/fulano y hartarse de f.ll.r para olvidar que alguna vez exististeis. Eso son vuestros hijos actuales (salvo honrosísismas excepciones). Y la culpa es vuestra.