Moncloa se abre a ceder a Euskadi la Seguridad Social sin tocar la caja única

O se revierte este sinsentido o que pete el país lo antes posible. Entre los privilegios a los nacionalistas en general, vascos en particular y catalanes no porque no se quiere sino porque sería insostenible aquí, siempre pagan con la pobreza el resto, o paramos esto o nos paran al reto, que para colmo somos mayoría, de ahí las CCAA y las circunscripciones provinciales