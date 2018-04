Las exigencias en pensiones del PNV para aprobar los Presupuestos levantan ampollas en Ciudadanos

No me extrañaria nada. Los políticos son vendidos, sinverguenzas y ruines. Los nacionalistas egoistas y sátrapas.



¿Cuándo tendremod a políticos sensatos, honrados y equilibrados al estilo francés, con la grandeur por delante? ¿cuándo saldrá un político q tire adelante, q los tenga bien puestos y reforme la Constitución? Hay q reducir las competencias autonómicas, hay q eliminar el cupo vasco, hay ilegalizar partidos separatistas. Quien lo haga tendrá el voto mayorutario, se aprobaría. Solo hacen falta guevos, que estas Vividoras politiqueras no tienen.