Presupuestos. el círculo de empresarios critica la ausencia de reformas en los pge por el "electoralismo" del gobierno

23/04/2018 - 13:55

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

El Círculo de Empresarios considera que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 carece de las reformas necesarias para la resolución a medio y largo plazo de los problemas de la economía española y lo achaca al "electoralismo" del Gobierno.

Así lo afirmaron este lunes el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta; y el presidente del Comité de Economía y Presupuestos del Círculo, Josep Piqué, durante la presentación del documento 'PGE 2018: El impulso reformista se sigue haciendo esperar', que analiza el proyecto presupuestario que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados y fija la postura del Círculo de Empresarios sobre el mismo.

En este sentido, Zulueta remarcó que desde el Círculo "echamos de menos las reformas que siempre estamos sugiriendo" y criticó que en los PGE "hay un toque electoralista", poniendo como ejemplo las subidas contempladas para las pensiones.

Para el presidente del Círculo, "los políticos como siempre están mirando con luces cortas las próximas elecciones y no con luces largas lo que sería mejor para el futuro y la competitividad de España en ese mundo tan globalizado en el que tenemos que hacer muchas cosas más".

En los mismos términos se expresó Piqué, quien señaló que "no hay impulso reformista" y que "probablemente esto se explica por una situación de debilidad parlamentaria". "Muchas de las reformas que sigue demandando la economía española no se abordan en este proyecto", afirmó, para añadir que los PGE "incorporan una serie de medidas que se pueden expresar en términos electoralistas, dirigidas a colectivos concretos, muchas de ellas legítimas e indiscutibles, pero que no responden a un criterio general".

REFORMAS

Así, Piqué aseguró que "la economía española tiene serios problemas pero está yendo muy bien" y que "en un momento tan positivo, es preocupante que no se utilice ese periodo de bonanza económica para profundizar en algunas reformas". "Se echa de menos un planteamiento estratégico que vea las cosas más allá del proyecto presupuestario o de la legislatura y que aborde los problemas a medio y largo plazo", añadió.

En concreto, Zulueta destacó que España necesita algunas reformas para estimular la natalidad, reducir el desempleo, o fomentar la innovación y el desarrollo. Por su parte, Piqué mencionó también la necesidad de una reforma fiscal así como de las pensiones. Además, señaló retos como el envejecimiento de la población, la revolución digital, la sostenibilidad medioambiental, y el riesgo del "orden liberal mundial" por las medidas proteccionistas de algunos países.

En la misma línea, Piqué señaló que el Círculo de Empresarios propone una reforma integral del sistema fiscal, una mejora de las políticas de innovación, y un mayor énfasis en la transformación digital a través de un pacto de Estado por la digitalización.

En cuanto a las pensiones, Piqué recomendó hacer una "reforma profunda del sistema de pensiones públicas", al considerar que existe "una evolución demográfica que va en contra de recuperar el equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social si no se hacen reformas". "La gente cada vez vive más pero hay menos natalidad, lo que produce un envejecimiento que hace muy difícil la sostenibilidad del sistema", señaló al respecto.

Precisamente a la natalidad se refirió la directora del departamento de Economía del Círculo, Alicia Coronil, al indicar que echan en falta "medidas dirigidas a las familias", como una mayor infraestructura de guarderías de 0 a 3 años y mayores deducciones fiscales.

Por otro lado, Zulueta afirmó que la reforma laboral realizada por el Gobierno "está a medias" y pidió profundizar en ella para bajar el paro estructural. En este sentido, Piqué abogó por "modernizar el sistema de contratación" al considerar que "seguimos teniendo un sistema enormemente complejo, con demasiados tipos de contrato".

Por ello, pidió "una simplificación con tres grandes tipo de contratos: indefinido, por necesidades empresariales y contrato juvenil ligado al concepto de formación".

INGRESOS Y GASTOS

En lo que respecta a las previsiones de los PGE, Piqué indicó que, en lo que se refiere a la previsión de crecimiento del PIB del 2,7%, "es muy posible que si no pasa nada particularmente negativo este porcentaje sea superior". En cuanto al objetivo de déficit del 2,2%, se mostró "escéptico" sobre su cumplimiento, al considerar que "las estimaciones de recaudación son muy optimistas", especialmente la del IVA.

Por la parte de los gastos, Piqué explicó que "no es demasiado alto" y que es similar al de los países europeos, pero que "el problema es que la recaudación está por debajo de lo que debería".

Aun así, el presidente del Comité de Economía y Presupuestos del Círculo destacó que "los progresos de la economía española son muy relevantes" y que "se está consolidando un nuevo modelo productivo basado en el consumo y en un sector exterior que permite financiar procesos de capitalización de nuestra economía". "Estamos basando el crecimiento en una mayor inversión", añadió.

