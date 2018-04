330 43

La audiencia nacional anula el convenio colectivo de air nostrum

23/04/2018 - 13:30

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

La Audiencia Nacional ha declarado nulo el IV convenio colectivo de Air Nostrum para su personal de tierra y tripulantes de cabina de pasajeros.

Según informó hoy CCOO en un comunicado, la Audiencia Nacional ha estimado que el convenio suscrito por la dirección y USO es contrario a derecho al no reunir los requisitos de legitimación establecidos en el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores.

La demanda de impugnación de convenio fue interpuesta por el Ministerio de Trabajo y apoyada por CCOO, UGT y el Sepla.

La sentencia considera que el sindicato USO no tenía legitimidad suficiente para firmar en solitario el convenio, ya que no cuenta con la mayoría de los representantes del Comité Intercentros, al contar con seis de las 13 personas representantes. "La comisión negociadora la nombra el Comité Intercentros y no la USO", concluye el fallo.

Según CCOO, la negociación del convenio se inició en 2014 pero no se cerraba por falta de acuerdo, y la empresa y USO "decidieron alterar la composición de la mesa para que esta organización sindical que no ostentaba la mayoría firmara el convenio a finales de 2017".

"La empresa necesitaba cerrar la paz social para obtener financiación, impulsar sus nuevos proyectos empresariales y obtener la subvención de la Generalitat Valenciana y optó por vulnerar el Estatuto de los Trabajadores antes que por firmar mejoras con sus empleados y empleadas", señala CCOO, que dice que el convenio anulado contemplaba una jornada anual para el personal de handling superior a la jornada anual del convenio de sector y es ilegal, y las variables para trabajo en festivo estaban por debajo del mínimo legal establecido en el 75% del valor de la hora ordinaria.

De acuerdo con la sentencia, la negociación del convenio deberá retomarse con una nueva comisión negociadora que tendrá que ser nombrada por el Comité Intercentros, de forma que respete la proporcionalidad de los sindicatos en la mesa.

(SERVIMEDIA)

23-ABR-18

JRN/caa

PUBLICIDAD