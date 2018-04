¿Qué comunidades autónomas crecerán más este 2018? Madrid, Murcia, Aragón, País Vasco y Baleares

Ya me lo contarás al final de 1018, si has leído bien el articulo Cataluña no sale mal parada aún teniendo el tema de la independencia, menos odio a Cataluña y más huevos que de eso os faltan a muchos patrioteros de perra gorda que calláis como ratas cuando veis que Euskadi seguirá subiendo y sin aportar nada al Estado, en fin donde no hay mata no hay patata que dicen en mi pueblo. Los vascos se deben de descojonar viendo como ellos van viento en popa y los españoles con las orejeras mirando solamente a Cataluña y eso que Cataluña aporta al Estado que si no aportara ya no te digo nada, pediríamos los españoles que metieran a todos los catalanes en campos de concentración, lo que hace el odio y no ver más allá de nuestras narices.