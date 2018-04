La otra cara de los países bálticos: el éxito económico no tapona la sangría demográfica

¿Por qué es un drama que baje la población de un país? Ahora que las máquinas hacen trabajos pesados que necesitaban mucha mano de obra y ahora que las guerras las hacen las máquinas, no es necesario un crecimiento continuo de la población.



Seguramente que los dos millones de letones con un PIB per capita de 18.400 euros vivirán bastante mejor que cuando eran 2.7 millones y tenían un PIB per capita de 4600 euros.



Aparte de motivos religiosos, la única explicación para justificar que crezca la población, es el pago de pensiones. Quizá deberíamos ir pensando en un sistema en el que las pensiones no dependan de la demografía.