Economía.- La CNMV avisa de que Bali Limited Ltd Winmore Alliance no está autorizada para prestar servicios de inversión

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes de que la sociedad Bali Limited Ltd Winmore Alliance no está autorizada para prestar servicios de inversión en España al no figurar en sus registros.

En supervisor de los mercados españoles subraya que esta firma, que opera a través del sitio web pointinvestmentgroup.com, está vinculada a otras páginas sobre las que ya ha advertido: gbocapital.com, easylinepro.com, stockscall.com y clickbanca.es.

"La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión", reza el comunicado remitido por el organismo que preside Sebastián Albella.

La CNMV recuerda también que sus advertencias sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultados a través de su página web, así como que los inversores pueden dirigirse su número de atención al inversor para comprobar si una entidad está registrada.

Además, el supervisor invita a los inversores a informar sobre ofertas de servicios de inversión de entidades no registradas a través de su formulario de consulta o de su canal de comunicación de infracciones.

