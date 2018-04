Desempleo, alquiler o becas, ayudas que se dificultan al congelar el IPREM

El Subsidio por insuficiencia de cotizacion para 3 meses, dura...tres meses de 420 euros. Si ha cotizado media jornada son ...tres meses no prorrogables de 210 euros mensuales. Me resulta difícil de creer que pueda pagar una cirugía con 3 meses de 210 euros, y mucho menos que se la hayan financiado estando en el paro.



Acepto su premisa de luchar contra la economía sumergida, pero una hipoteca, 3 coches y una cirujía, no se pagan con subsidios, porque como bién sabes, se conceden por UNIDAD FAMILIAR, y si no, no se conceden. Usted sabrá de dónde saca esas extrañas ideas.