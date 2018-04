Empleo ultima la reforma de las prestaciones asistenciales sin tener asegurado el apoyo

¿No sería justo, que en los requisitos para tener derecho a ayudas , se tuvieran en cuenta también LOS AÑOS COTIZADOS?.



Yo, ya, no tengo hijos menores, ni he estado en la cárcel, ni he estado sin trabajar, ni cotizar un sólo día desde los 14 hasta los 50 que me despidieron, NO CUMPLO NINGUNO DE LOS REQUISITOS PARA TENER DERECHO A AYUDAS “.



He COTIZADO y pagado impuestos durante 37 AÑOS”.



¿Por qué ESTO NO PUNTUA, TAMBIEN?.