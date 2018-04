El ministro de Economía, Román Escolano, en el FMI: "España enfrenta la fase de expansión más larga de su economía"

España rechaza aranceles de Trump e insta a la UE a liderar el libre comercio

"La propia dialéctica proteccionista crea dudas", dijo el ministro

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, quien se encuentra en Washington, donde participa en las asambleas de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, ha declarado en rueda de prensa que el crecimiento sostenido de la economía española es "una novedad" para nuestro país.

Al respecto Escolano indicaba como nuestro país solía crecer durante unos periodos de tres o cuatro años para luego entrar en una zona de maduración o incluso de ajuste. Sin embargo, esta dinámica no debería volver a repetirse. "La economía española ha cambiado y tiene mucha mayor flexibilidad, mucha mayor apertura al exterior y estamos en condiciones de mantener este crecimiento constante y sostenido durante todavía unos años por delante", señaló desde la capital estadounidense, adelantando que nuestro país puede vivir "la fase de expansión más larga de la economía española".

Según apuntó el ministro de Economía, en el primer trimestre, la economía habria crecido alrededor de un 3%, por lo que se mantiene un crecimiento sólido. El Gobierno estima que España se expandirá un 2,7% en 2018, una previsión desde su punto de vista "cauta". A medio plazo, desde su punto de vista, vamos a seguir con un crecimiento sostenido que creará empleo y que será diferencial con Europa y sobre todo con el conjunto de la zona euro.

El FMI estima en sus Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés) que el crecimiento de España será este año del 2,8% y del 2,2% en 2019. Aún así, la entidad anticipa que el Gobierno no cumplirá con sus estimaciones de déficit. De hecho, la brecha con los objetivos es evidente. Los fundcionarios del Fondo consideran que este año el déficit será del 2,5% y se mantendrá por encima del 2% hasta 2023. En su Monitor Fiscal publicado esta semana se avisó que nuestro país es una economía endeudada y debe reducir su apalancamiento público con respecto al PIB.

En este sentido, el ministro de Economía indicidió en que "el Gobierno español nunca ha sido sordo al recuerdo que todavía queda por hacer para consolidar esta fase del crecimiento". Román recordó que el PIB español lleva cuatro años creciendo en primer lugar de la Unión Europea pero "para consolidar este proceso tenemos que seguir trabajando". Aún así, dijo que la autoridades del FMI, tanto en privado como en público, han sido muy claras en valorar muy positivamente el crecimiento actual de la economía española y el crecimiento potencial que España tiene por delante.

Estas buenas proyecciones están en sintonia con el objetivo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que "es reducir el déficit" y una "reducción gradual y constante" de la senda de endeudamiento de la economía española. También indicó que este plan mantiene y apoya la economía española.

Al ser preguntado por la aprobación de los mismos, Escolano explicó que va a haber un esfuerzo de aproximación y dejó claro que no se trabaja "en ninguna otra hipótesis" que implique que estos no serán aprobados. De hecho destacó como no ha escuchado criticas muy fundadas en el fondo de los mismos.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad español recalcó como uno de los temas que se han abordado desde el pasado jueves en los distintos foros en Washington han sido las tensiones comerciales instigadas por Estados Unidos. Sobre este asunto recalcó que nuestro país está siendo un éxito en materia comercial y que el futuro de la economía española está en el exterior. Por eso destacó la voluntad de Europa de reaccionar "unida" a las presiones de la administración del republicano Donald Trump.



Una de las fechas que más apremia es la del próximo 1 de mayo, cuando expiran las exenciones temporales acordadas con el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial a los aranceles a las importaciones del acero y el aluminio. Escolano espera que esas exenciones sean permanentes y definitivas aclarando su desacuerdo con que las cuestiones comerciales se traten fuera del marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

"Saltarse este marco es rechazable", dijo asegurando que "la propia dialéctica proteccionista crea dudas" entre los inversores y en los mercados financieros. El multilateralismo en materia comercial es un tema importante para nuestro país y para el conjunto de la UE que debe convertirse en su líder. Para ello, hay que predicar con el ejemplo destacó el ministro, quien hizo hincapié que los tratados comerciales con México y Mercosur deben ser prioritarios.

"Claramente, el futuro de la empresa española está en el mercado global, y es donde, en mi opinión, se van a crear los puestos de trabajo del día de mañana. Por eso, tenemos un interés máximo en este debate y participamos de forma muy activa", sostuvo.

