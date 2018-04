330 43

El ministro de Fomento valora que PNV no enmiende a la totalidad unos presupuestos que son "muy buenos"

21/04/2018 - 12:34

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha valorado la decisión del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de no presentar enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que son "muy buenos" y no hay por tanto, ninguna "razón para oponerse a ellos".

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

Con estas palabras, el exalcalde de Santander ha admitido, a preguntas de los periodistas en un acto en esta ciudad, que la postura del PNV es "una buena noticia", porque "el 'no es no' -ha dicho- no conduce a ningún sitio".

No obstante, cree el ministro que de cara al debate de las enmiendas a la totalidad, que se celebra esta semana en el Congreso de los Diputados, "hay que ser todavía prudentes", porque la decisión se verá este próximo jueves.

Mientras tanto, De la Serna ha asegurado que el Gobierno que preside Mariano Rajoy "sigue dialogando con todas las fuerzas políticas" para que salgan adelante unos PGE que son "los más sociales de la historia" y que suponen, además, un incremento de la inversión pública "muy relevante".

Por eso, el titular de Fomento no ve razones para oponerse a estas cuentas, más allá de las negociaciones que los distintos partidos pretendan llevar a cabo para modificar determinadas partidas.

En este punto, ha vuelto a lamentar que los representantes cántabros, dirigidos por el PSOE -con escaño en la Cámara Baja- y PRC, vayan a decir, como parece, "no" a un proyecto económico que contempla un aumento del montante para la región del 36%, lo que equivale -ha comparado el ministro del PP- a pedir que se prorroguen los presupuestos de 2016.

Ante esto, Iñigo de la Serna ha apelado de nuevo a la "colaboración" y "ayuda" de las distintas formaciones políticas a unos presupuestos que, como ha insistido para concluir, "son muy buenos".

