Barcelona fija una hoja de ruta para acometer una nueva revolución industrial

Los productos catalanes no compiten ni en calidad ni en precio con países del entorno; pensaríamos que en agroindustria serían competitivos con Alemania, no ? pues no, Tomen por ejemplo los productos de la mayor agroindustria catalana Cal Valls en Lérida Vilanova de Bellpuig (donde 90% votan separata) y compara con el portal alemán www.violey.com , lo alemán cuesta la mitad, a pesar del transporte, y es calidad sideralmente mejor. Los cat son incompetentes, vagos, mentirosos y traidores.