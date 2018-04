La pensión pública no superará el 50% del salario en las próximas décadas

Ningún jubilado ni asalariado tiene derecho a quejarse ya que llevan votando 40 años para que los políticos usando el inmenso poder que les han otorgado redistribuyan lo ajeno, por lo tanto bajo esa postura inmoral disfrazada de solidaridad, no pueden quejarse ahora de que el reparto de lo ajeno no les beneficie o porque la parasitaria administración les confisquen la mitad de sus ingresos.



Los españoles de bien por ingenuos u oportunistas se han buscado su propia ruina, confiando en el rufián de turno que les prometió darle lo que le quitaría a los demás, pero como el rufián le prometió lo mismo a todos ahora las cuentas ni de coña salen y no saldrán porque es un círculo decadente que solo tiene un final, la absoluta miseria y el totalitarismo.