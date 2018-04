CEOE da por liquidada la 'hucha' de las pensiones y pide bajar las cotizaciones

si no hay pensiones ,o las pensiones haya el dia de mañana son tan escasas que no llegan ni siquiera para comer,entonces tendran que vender sus casa,el problema es que si 6 millones de jubilados ponen sus casa en venta,no valdran nada o no encontraran quien las quiera,a no ser que esten e4n un sitio muy bueno,pero clar en sitio muy bueno solo estaran como maximo el 5%