Presupuestos. méndez de vigo abre los pge a introducir cambios con el techo de gasto como único límite

20/04/2018 - 15:29

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, indicó este viernes que aquellos partidos que "están dispuestos a negociar y quieren negociar" pueden introducir cambios en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 y que el único límite para ello es el techo de gasto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz aseguró que "lo que no tiene sentido es decir no es no desde el principio y negarse a mejorar unos PGE". "Ellos mismos se descartan", añadió sobre los grupos que se niegan a negociar con el Gobierno sobre las cuentas públicas.

En este sentido, Méndez de Vigo afirmó que se trata de unos PGE que "benefician a todos y no perjudican a nadie", por lo que confió en que el debate de totalidad de la próxima semana "ponga a las claras quiénes son los que están a favor de proseguir en esta línea de un presupuesto con gasto social y de trasladar ese crecimiento integrador a todos los ciudadanos".

"Las coaliciones negativas para ir contra el Gobierno no llevan a ningún lado y no benefician a la gente, lo que beneficia a la gente son acciones positivas que redunden en el aumento de las pensiones, en la creación de empleos, becas, rebaja del IVA del cine ", añadió.

Por ello, aseguró que "el Gobierno no sólo ha anunciado sino que ha demostrado a lo largo de la legislatura que busca el diálogo porque es el mandato recibido de los españoles". "Hay que buscar acuerdos en todo momento y lo estamos haciendo", aseguró al respecto, para recordar a continuación que para la aprobación de los PGE de 2017 fue necesario el acuerdo de siete partidos políticos. "Vamos a hacer lo que hicimos el año pasado, lo que hacemos siempre, buscar acuerdos hasta lograr la suma que permita aprobar los PGE", aseguró.

INFRAESTRUCTURAS

Por otra parte, durante la rueda de prensa el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, fue preguntado por las inversiones en infraestructuras en Andalucía y la postura del PSOE respecto a los Presupuestos, tras la reunión esta semana del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

De la Serna defendió que "estos Presupuestos son unos buenos Presupuestos para Andalucía", porque suponen una mayor aportación en actuaciones extraordinarias, e indicó que hasta junio se licitarán 1.500 millones de euros en alta velocidad en Andalucía, cuantía superior a todo el montante ejecutado en el conjunto de 2017 en alta velocidad en España.

