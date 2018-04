330 43

Faconauto urge protección jurídica a los concesionarios frente a la cancelación de contratos

20/04/2018 - 12:58

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

La patronal de concesionarios de coches Faconauto pidió hoy una regulación que dé seguridad jurídica a estas empresas ante las cancelaciones de contratos por parte de los fabricantes.

El anuncio de la cancelación de los contratos que el fabricante Opel mantiene con su red de distribución en Europa, incluida la española, supone, en opinión de Faconauto, que "se vuelve a dejar a los concesionarios desprotegidos y en situación de inseguridad jurídica".

"Las relaciones marca-concesionario siguen en un limbo legal del que hay que salir ya", señaló el presidente de Faconauto, Gerardo Pérez. "No puede ser que cuando el fabricante decida que ya no cuenta con un concesionario, el empresario no tenga una salida digna de su negocio. El anuncio que ahora hace Opel nos preocupa y confirma esta necesidad, por ello estaremos vigilantes para que los concesionarios no pierdan sus derechos y sigan operativos dentro de dos años".

Para la patronal, la reestructuración de las redes mediante la cancelación masiva y unilateral de los contratos, como va a ocurrir en el caso de Opel y como ya ha ocurrido con otras marcas, "supone que los fabricantes adquieren una posición de fuerza a la hora de negociar los nuevos contratos con sus concesionarios, obviando sus derechos adquiridos, en muchos casos después de décadas representando a la marca ante sus clientes, y reduciendo la competencia intra marca".

Faconauto ha reclamado a Opel que aclare cuanto antes el papel que jugará su red en la comercialización de sus productos, y recuerda "el esfuerzo tecnológico y en formación que están haciendo los concesionarios para impulsar las ventas, satisfacer al cliente y atender las demandas cambiantes de los consumidores actuales".

La patronal ha mostrado su preocupación por que la reestructuración, comunicada por Opel con un preaviso de dos años, conlleve el cese de la actividad de parte de los 110 concesionarios que forman actualmente su red en España, con el

daño que ello causaría sobre el tejido empresarial y sobre el empleo.

