Presupuestos. escolano confía en la aprobación de los pge y resta importancia a la caída del pp en las encuestas

20/04/2018 - 11:54

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, mostró este viernes su confianza en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) finalmente sean aprobados y restó importancia a la bajada del PP en las encuestas.

Preguntado en una entrevista en la cadena estadounidense NBC por la dificultad del Gobierno para aprobar los PGE de 2018, Escolano destacó que el proyecto de cuentas públicas "es muy importante" porque contempla una "ambiciosa reducción del déficit, que es la primera prioridad del Gobierno" para, en su opinión, "fortalecer la economía española".

"En segundo lugar, porque el presupuesto apuntala un crecimiento económico muy robusto", añadió sobre la importancia de los presupuestos. En este sentido, explicó que el Ejecutivo ha previsto "un escenario macroeconómico con un crecimiento del 2,7%, que es muy prudente pero sigue siendo muy alto, uno de los más altos o el más alto de las grandes economías en Europa".

En tercer lugar, el ministro de Economía aseguró que los PGE "proporcionan cuidados extra para algunos grupos sociales que han quedado atrás con motivo de la crisis financiera y social tan dura que hemos tenido, particularmente pensiones".

Así, Escolano afirmó que "por estos tres motivos estos son unos muy buenos presupuestos y no hay razón para los partidos políticos a no apoyarlos", y resaltó que el Gobierno "tiene confianza de que finalmente vamos a tener la aprobación parlamentaria". "No ha habido realmente críticas sustanciales al proyecto por lo que creo que los políticos finalmente actuarán con sentido y habrá aprobación parlamentaria", concluyó sobre este punto.

ENCUESTAS

Por otro lado, preguntado por la bajada del partido del Gobierno en las encuestas, Escolano respondió que "la única encuesta válida es la del día de las elecciones" y que "cuando no estás muy cerca de las elecciones las encuestas tienen una validez muy limitada".

"Estamos muy lejos todavía de las elecciones y lo que puedo decir es que la economía está creciendo, que se está creando empleo, que la inversión es robusta, que todo el mundo parece confiar en la buena marcha de la economía, y que el consumo privado y de las familias y la compara de viviendas están en verde", señaló.

Por ello, el ministro indicó que "todavía tenemos tiempo" y "no sacaría conclusiones muy precisas de ninguna encuesta". "El Gobierno tiene muy claras sus prioridades y mantiene su senda de reformas", aseguró, para añadir que "la economía española está donde está ahora por las reformas emprendidas".

CATALUÑA

En cuanto a la influencia de la situación política catalana sobre la economía, Escolano indicó que "en términos de actividad económica en Cataluña, en el último trimestre de 2017 vimos una clara interrupción del crecimiento" pero que "ahora en el primer trimestre de 2018 vemos una completa normalización de la situación económica y financiera en Cataluña".

Además, aseguró que "las últimas encuestas muestran que la población de Cataluña está en contra de este tipo de radicalismo" y que el Gobierno español "se ha tomado muy en serio la primacía del orden constitucional". "Estamos animando a los partidos políticos en Cataluña a formar un nuevo gobierno regional y empezar a trabajar en recomponer para recuperar el respeto a la ley y el orden institucional", explicó.

