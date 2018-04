330 43

Economía/Finanzas.- Oliu (Sabadell), sobre la adquisición de la CAM: "No fue un regalo"

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha precisado que la adquisición de la caja alicantina CAM "no fue un regalo" y ha alegado que las ayudas públicas que recibió la entidad antes de ser privatiza venían justificadas por las pérdidas que acumulaba.

En el transcurso de la Junta General del Banco Sabadell, que se celebra en Alicante este jueves, Oliu ha indicado pese a todo en aquellas condiciones "no apareció nadie en el mercado" para quedarse con la entidad alicantina.

"No era un gran regalo, no lo era", ha sostenido y lo ha ejemplificado añadiendo: "Como el Banco Popular no ha sido un regalo para el Santander".

Además, a preguntas de una extrabajadora de la CAM, Oliu ha puntualizado que las cuotas participativas de la antigua caja fue un "tema antiguo" y que cuando se les adjudicó la CAM las cuotas no entraban dentro del balance mientras que las preferentes sí lo hacían.

Por último, Josep Oliu ha manifestado, preguntado por otros accionistas sobre las restricciones de la entidad con empresas del sector armamentístico, que el Banco Sabadell no dejará de invertir y de financiar al sector de la defensa.

Ha mantenido que no las empresas a las que se han referido los accionistas no se dedican solo a la industria armamentística y que al Banco le "gustaría" que las democracias no tuvieran que defenderse.

