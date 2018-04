330 43

Empleo aprobará "en próximos días" el plan para la formación digital, dotado de 60 millones

19/04/2018 - 20:10

El Ministerio niega que el complemento para jóvenes reduzca el sueldo de los jóvenes y remite a los convenios y al salario mínimo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social espera aprobar "en próximos días" el plan estatal para la formación en competencias digitales, que contará con 60 millones de euros acordado por el Gobierno con las administraciones autonómicas y las organizaciones patronales y sindicales.

Así lo ha manifestado el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, durante su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, a la que ha acudido este jueves para explicar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Este plan se centrará en acciones como la banda ancha, la ciberseguridad, la robótica, la inteligencia artificial, la analítica avanzada o el desarrollo de sistemas de información, y para acceder a las mismas, ha dicho Riesgo, tendrán prioridad mujeres, personas con discapacidad, con bajo nivel de cualificación y mayores de 45 años.

LA AYUDA DE 430 EUROS A JÓVENES, "PARA IMPULSAR LA FP DUAL"

A la hora de explicar las partidas contenidas en las partidas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Riesgo ha destacado los 500 millones de euros que permitirán financiar "el bono formación garantía juvenil", una ayuda de 430 euros que complementará el salario de jóvenes.

El titular de la Secretaría de Estado de Empleo ha señalado que esta ayuda está diseñada "para impulsar la Formación Profesional dual entre los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil como herramienta para su inserción en el mercado laboral".

"La ayuda se sumará al salario aplicable, permitirá a los jóvenes que reúnan los requisitos tengan una contraprestación de hasta un 64% más durante los 18 meses de duración de la ayuda, lo que les permitirá superar al menos los 1.100 euros mes durante año y medio", ha dicho.

DESCARTA QUE VAYA A HABER FRAUDE

Riesgo ha criticado el rechazo de partidos como PSOE o Unidos Podemos a la ayuda de 430 euros, pues cree que "no hay motivo para oponerse" a la misma. "Me pregunto por qué se ofenden y se oponen. Si consideran que es un complemento, explíqueme por qué lo aprobaron en su acuerdo de investidura (de Pedro Sánchez con Ciudadanos)", ha dicho, dirigiéndose a la diputada socialista Tamara Raya.

"Estaría cumpliendo el programa, no tendría que tener insatisfacción", ha apostillado. Asimismo, ha recordado a la diputada que la ayuda está recogida en un acuerdo con CEOE, Cepyme, CC.OO. y UGT y ha asegurado que "en ningún caso esa mayor contraprestación derivará en una menor retribución".

En este sentido, Riesgo ha argumentado que el joven "cobrará lo fijado en el convenio" y, en caso de no existir en la empresa donde trabaje, el sueldo laboral es el salario mínimo. "Esta ayuda es a más a más. No va a haber fraude. Confío en los jóvenes y estoy convencido en que no habrá fraude", ha sostenido.

El secretario de Estado de Empleo ha señalado que la ayuda permitirá cubrir hasta el 64% de la retribución prevista en el contrato de formación, que por su propia naturaleza, anterior a la regulación de este complemento, contempla remuneraciones del 75%, y después del 85%, del contrato tipo.

