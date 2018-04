330 43

UGT manifiesta su "total oposición" a la opinión de la CNMC sobre la interrumpibilidad

19/04/2018 - 17:37

UGT Fica ha manifestado "su total oposición" al informe emitido por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la propuesta de orden que regula el mecanismo de interrumpibilidad, por entender que "soslaya las partes del actual sistema que garantizan la libre competencia del sistema de asignación".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el sindicato manifiesta "su preocupación" por las consideraciones y conclusiones emitidas por el regulador y afirma desconocer "las razones por las que se ha elegido este momento para verter y publicitar este informe, en el que se cuestiona un modelo vigente desde hace cuatro años que, siendo imperfecto, como se ha manifestado públicamente en numerosas ocasiones al no garantizar la competitividad de las empresas españolas, es la única medida compensatoria de las empresas electrointensivas del país".

Así, UGT Fica recuerda que "importantes empresas" del sector no han podido acceder a esta tarifa desde su primera subasta por no ofertarse todos los paquetes de megavatios (MW) necesarios para cubrir todas las demandas y necesidades o por no poder cumplir "los fuertes requisitos de consumo mínimo mensual marcados por la administración publica".

Además, el sindicato considera que la CNMC tampoco acierta en su valoración de las implicaciones de variar los productos de 90 a 40 MW, "al no evaluar suficientemente que, a partir de este momento, con una oferta similar o menor de producto, habrá mas demandantes que deberán competir entre si para cubrir sus necesidades productivas".

