Nadal defiende las medidas para evitar el desvío de dinero público en Cataluña y reprocha a ERC presiones a interventora

19/04/2018 - 17:17

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha defendido este jueves que el Ministerio de Hacienda tomó las "medidas necesarias" para garantizar que el gasto público tuviese controles "extraordinarios" en Cataluña y no hubiese desvíos, aunque pudo haber un uso "no correcto" de determinadas infraestructuras y espacios públicos. También ha reprochado a ERC sus presiones a la interventora de la Generalitat para no dar información al Estado.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, Nadal se ha remitido a las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que, ha recordado, dijo que podría haber habido un uso "no correcto" de determinadas infraestructuras públicas o espacios públicos.

Nadal ha defendido que Hacienda ha tomado las "medidas necesarias" para garantizar que el gasto público tiene controles extraordinarios en Cataluña para que no se produzcan desvíos de dinero público.

"Lo ha hecho de manera progresiva y creciente a medida que el desacato del Gobierno de Generalitat iba creciendo", ha subrayado Nadal, un día después de que el magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del 'procés' soberanista en Cataluña, Pablo Llarena, haya pedido a Montoro que le informe "a la mayor brevedad posible" en qué se basa para decir que no se gastó un euro público para sufragar la consulta ilegal independentista del 1 de octubre en Cataluña.

Por su parte, desde Hacienda confirmaron que enviará al juez Llarena en los próximos días todos los certificados de los pagos que ha realizado la Generalitat de Cataluña desde el año 2015.

COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

Así, Nadal ha subrayado que Hacienda "siempre ha colaborado, colabora y seguirá colaborando, y se ofrece a colaborar, con todos los órganos judiciales que estén investigando de cualquier causa abierta".

Asimismo, ha tachado de "inaceptables" las palabras del diputado de ERC en la comparecencia al considerar como malversación de fondos los gastos realizados por el Ministerio del Interior que fueron "necesarios para garantizar el orden constitucional".

En este sentido, le ha instado a acudir a los órganos judiciales si considera que hubo malversación de fondos, y ha insistido en que dichos fondos se utilizaron "exclusivamente" para garantizar que se restaurara el orden institucional y el Estatuto de autonomía en Cataluña.

De igual forma, Nadal ha recriminado a Capdevila que haya puesto en duda la actividad de la Intervención General del Estado y del Ministerio del Interior respecto a posibles prácticas fraudulentas o no conformes a la legislación presupuestaria y las normas de la Intervención y del Tribunal de Cuentas.

A este respecto, Nadal ha señalado que es habitual que el Tribunal de Cuentas realice fiscalizaciones periódicamente y ha recordado que la Administración española cuenta, como todos los países desarrollados, con órganos internos independientes.

ÓRDENES A LA INTERVENTORA DE LA GENERALITAT

Igualmente, ha apuntado que la Intervención General de la Administración del Estado "no puede recibir órdenes del Gobierno, como la de la Generalitat, a pesar de que le dieron alguna que otra orden de no transmitir información al Gobierno de la nación, que luego se retractaron rápidamente".

"La actuación de los órganos internos y externos de la Administración siempre ha sido valorada por todos los analistas internos y externos. Otra cosa es que en una Administración gigantesca pueda haber errores", ha añadido.

El secretario de Estado de Presupuestos ha dicho no aceptar tampoco de Capdevila que insinúe que hay una práctica generalizada de corrupción o falta de atención sobre los ministerios españoles, y le ha indicado, para enfatizar los controles contra las irregularidades, que "todos los casos de corrupción de todos los partidos se han tenido que montar unas historias de cuidado para evadir la Intervención".

