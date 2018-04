330 43

La audiencia nacional imputa a caixabank por blanqueo de capitales en los casos de las mafias chinas

19/04/2018 - 16:28

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido dirigir procedimiento contra CAIXABANK (CABK.MC )como investigada por un delito de blanqueo de Capitales (CAPITALES. )por la actuación de 10 de sus sucursales en el presunto "favorecimiento, auxilio y ocultación" de fondos de clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como 'Emperador', 'Chequia', 'Snake', 'Juguetes' y 'Pólvora'.

Según informó la Audiencia Nacional, el juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones" aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban.

CITA EL 26 DE ABRIL

El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las 10.30 horas con objeto de que proceda a la designación de abogado y procurador.

El auto del juez explica que a raíz de la investigación a la entidad china ICBC por conductas de blanqueo de capitales al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos, el Grupo de Delitos Económicos de la Guardia Civil y el servicio de blanqueo de capitales Sepblac detectaron una serie de comportamientos irregulares llevados a cabo por determinadas sucursales de CaixaBank entre los años 2011 y 2015, para ayudar presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía.

Desde la Audiencia Nacional recordaron que estas organizaciones generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo, procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y en menor medida contra la propiedad industrial y contrabando, "en cuya bancarización sin riesgos de ser descubiertos, aprovechamiento y ayuda para transferir sus fondos a China han intervenido entidades bancarias como CaixaBank e ICBC Sucursal España".

Por otra parte, Moreno apunta que la entidad desatendió los requerimientos judiciales, realizados entre 2013 y 2015 por distintos juzgados de localidades de Madrid y de la Audiencia Nacional, sobre clientes que siguieron transfiriendo 31,7 millones de euros.

OPERACIONES INVESTIGADAS

El auto detalla las operaciones investigadas a las 10 sucursales implicadas, situadas en distritos cercanos al Polígono Cobo Calleja de Madrid. Además, cifra en 50 sociedades de la trama y 16 personas físicas las que utilizaron la banca electrónica de CaixaBank.

Los directores de las sucursales investigadas permitieron a las organizaciones 'Snake', 'Chequia', 'Emperador' y 'Juguetes' que realizaran ingresos compartiendo IPs, compartiendo beneficiarios comunes. En el 'caso Emperador', por ejemplo, ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41.648.140 euros.

Los hechos relatados en el auto describen, según el juez, graves fallos del sistema de control para la prevención del blanqueo de capitales, que se habían puesto de manifiesto desde 2013 y que eran conocidos por todo el personal directivo de CaixaBank.

Por ello, Moreno considera procedente incluir a la entidad como persona jurídica, sin perjuicio de los indicios de responsabilidad descritos en las 10 sucursales investigadas, por hechos ajenos cometidos por sus empleados y directivos, basados en la responsabilidad "in elegendo, in vigilando o in instruendo" de los administradores respecto a los hechos cometidos por sus empleados.

